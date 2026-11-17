Attacco ucraino al ponte di Crimea con due vittime e traffico sospeso. La Russia riporta il record di 1.441 droni abbattuti in un'offensiva massiccia su 22 regioni.

Il governo ucraino ha portato a compimento un nuovo attacco strategico contro il ponte di Crimea, colpendo l'infrastruttura per il secondo giorno consecutivo. Questa operazione è avvenuta martedì 17 novembre, a due giorni da un primo intervento, segnando l'episodio più significativo dell'intera guerra condotto con velivoli senza pilota. I dati ufficiali del Ministero della Difesa russo confermano che si tratta del più grande attacco aereo con droni lanciato dall' Ucraina contro il territorio russo dall'inizio del conflitto su vasta scala nel 2022.

Attacco al ponte e vittime confermate

Sergej Aksyonov, il governatore della Crimea nominato dalla Russia, ha dichiarato che due persone hanno trovato la morte a seguito degli esplosi sull'isola. L'autorità ha annunciato immediatamente la sospensione totale del traffico stradale e ferroviario sul ponte, un collegamento vitale lungo 19 chilometri che unisce la Russia meridionale alla penisola del Mar Nero. Non è arrivato alcun commento immediato da parte delle autorità ucraine per confermare o smentire il coinvolgimento diretto nelle operazioni del 17 novembre.

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Record nazionale di droni abbattuti

Le forze di difesa aerea russe hanno respinto un'offensiva senza precedenti, abbattendo complessivamente 1.441 droni su oltre 22 regioni del paese. Questo numero supera il record precedente stabilito il lunedì precedente, quando erano stati intercettati 1.336 velivoli. La difesa antiaerea ha avuto un ruolo cruciale nel bloccare l'avanzata dei droni ucraini su territori ampiamente distribuiti, impedendo che l'attacco raggiungesse livelli di distruzione totale in tutte le zone bersagliate contemporaneamente.

Danni alle infrastrutture di Putin

Il ponte della Crimea è ampiamente considerato uno dei progetti infrastrutturali di punta del presidente russo Vladimir Putin, utilizzato come arteria logistica fondamentale per le truppe. Il Cremlino aveva inizialmente riferito che il primo attacco della settimana avesse causato solo danni lievi. Al momento del secondo impatto, martedì 17 novembre, rimaneva incerto il livello esatto di devastazione subita dall'opera, che collega la penisola annessa nel 2014 al resto del territorio russo.

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Focus sulle raffinerie del Bashkortostan

Un altro fronte significativo dell'operazione ha interessato le aree industriali di Ufa e Salavat nella regione del Bashkortostan. Queste località ospitano numerose raffinerie di petrolio, settori chiave per l'economia russa. I media statali, citando funzionari locali, hanno riferito che i sistemi di difesa aerea hanno neutralizzato un massiccio attacco diretto contro questi siti energetici, evidenziando la strategia ucraina di colpire sia i collegamenti militari che le infrastrutture industriali.

Impatto strategico e sviluppi futuri

La ripetizione dei colpi contro il ponte di Crimea in soli due giorni dimostra una crescente capacità operativa e una precisione mirata da parte delle forze ucraine. La sospensione del traffico sull'infrastruttura di 12 miglia potrebbe avere conseguenze immediate sulla catena di approvvigionamento delle forze russe nel sud. Mentre le autorità di Mosca celebrano l'abbattimento della maggior parte dei droni, l'efficacia dei danni inflitti alle infrastrutture critiche rimarrà un punto di attenzione nei prossimi giorni.