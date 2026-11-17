L'Ucraina danneggia il ponte di Crimea. Si prepara il vertice trilaterale con Trump e Putin. Rutte difende l'autodifesa ucraina. Analisi dettagliata degli eventi.

Il 18 novembre 2024, il conflitto tra l' Ucraina e la Russia ha registrato un'escalation significativa con un attacco mirato contro il ponte di Kerch. Le forze ucraine hanno colpito per la seconda volta in sole ventiquattro ore l'infrastruttura strategica, danneggiando una delle arcate simbolo del collegamento terrestre verso la Crimea. Questo evento militare coincide con intensi movimenti diplomatici che coinvolgono i massimi leader mondiali, inclusi gli Stati Uniti, la Cina e la Russia, mentre la NATO ribadisce il diritto all'autodifesa di Kiev.

Attacco militare e autodifesa ucraina

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che è inevitabile che l'Ucraina si difenda contro le aggressioni russe. Questa posizione istituzionale giunge in un momento cruciale, mentre il presidente Volodymyr Zelensky lancia un appello diretto agli alleati occidentali. Zelensky chiede l'invio immediato di sistemi missilistici Patriot in cambio della disponibilità a discutere nuove strategie offensive con missili di lungo raggio.

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Iniziative diplomatiche e vertice trilaterale

Un'importante iniziativa diplomatica sta prendendo forma attorno a un potenziale vertice trilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin. L'idea, secondo quanto riferito dal primo ministro canadese Mark Carney, sarebbe stata promossa dal presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. L'incontro, previsto per giovedì a Shenzhen, mira a favorire una soluzione politica alla guerra in Ucraina.

Il presidente brasiliano aveva già espresso questa volontà in passato, suggerendo a Trump di ospitare i leader russo e cinese durante l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre. Le fonti governative brasiliane confermano che le condizioni politiche si sono finalmente rese favorevoli per organizzare questo appuntamento storico, nonostante il mandato d'arresto della Corte penale internazionale contro Putin.

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Posizioni russe e condizioni di pace

La Russia ha presentato proposte dettagliate durante i colloqui ad Abu Dhabi. Il Cremlino chiede che l'Ucraina rinunci all'ingresso nella NATO e accetti limiti rigorosi alle dimensioni delle sue forze armate. Inoltre, Mosca richiede la piena libertà di utilizzo della lingua russa e il riconoscimento delle attività della Chiesa ortodossa affiliata a Mosca. Una condizione inaccettabile per Kiev è la cessione del Donbass.

Il percorso russo si discosta dalle posizioni precedenti che prevedevano il ritiro delle truppe e delle basi NATO alle linee del 1997. Le trattative includono anche questioni relative alle raffinerie, alle banche e alle aziende di e-commerce nel Golfo e nell'Asia orientale che supportano la flotta ombra russa. L'Unione europea ha intensificato le pressioni approvando nuove sanzioni contro queste entità finanziarie.

Impatto tecnologico e prossimi passi

L'attacco al ponte di Crimea ha dimostrato un'evoluzione nelle capacità operative ucraine. Per questa operazione, l'Ucraina non ha utilizzato le reti Starlink o Starshield, affidandosi invece al proprio sistema satellitario nazionale. Un ufficiale anonimo coinvolto nella pianificazione ha affermato che la distruzione dell'infrastruttura prova la crescente indipendenza tecnologica di Kiev dalle reti statunitensi.

Il premier canadese Mark Carney ha sottolineato la necessità di includere direttamente Kiev in qualsiasi negoziato. Secondo Carney, non può esistere una vera pace senza la partecipazione degli ucraini, anche se un cessate il fuoco potrebbe essere raggiunto. L'Unione europea continua a sbloccare fondi nel Piano per l'Ucraina per sostenere la ricostruzione e le riforme necessarie per l'adesione all'UE. Gli inviati americani sono stati a Mosca e a Dublino per coordinare le strategie con i leader europei.