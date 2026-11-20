L'attacco ucraino al ponte di Kerch il 16 novembre 2026 inasprisce la guerra logistica. Mosca reagisce con missili su Kyiv. Analisi delle conseguenze strategiche.

Le immagini satellitari raccolte il 16 novembre 2026 mostrano il ponte sullo Stretto di Kerch, l'infrastruttura critica che collega la Russia alla Crimea annessa, subito prima del suo crollo parziale. L'attacco, eseguito da droni e missili ucraini, ha distrutto la sezione stradale del ponte, segnando un passo significativo nell'escalation dei conflitti nel Mar Nero. Questa distruzione non è un evento isolato, ma rappresenta il culmine di una campagna prolungata condotta da Kyiv per interrompere le linee di rifornimento russe verso i campi di battaglia nel sud e nell'est dell' Ucraina.

Analisi strategica e impatti logistici

Gli analisti militari e i comandanti ucraini sottolineano che, sebbene la distruzione fisica del ponte non cambi immediatamente le sorti della guerra, esercita una pressione insostenibile sulla già fragile rete logistica russa. John Helin, visiting fellow del Council Atlantic, ha dichiarato che la narrazione principale non riguarda tanto la demolizione del ponte stesso, quanto la crescente capacità di Kyiv di colpire il sistema logistico russo nel suo complesso. Questa operazione avviene in un momento cruciale, proprio mentre l'avanzata sul campo di battaglia di Mosca rallenta drasticamente, evidenziando la vulnerabilità delle sue infrastrutture di supporto.

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La posizione di Franz-Stefan Gady, esperto presso il Center for a New American Security di Vienna, conferma che la disabilitazione parziale del ponte costringe la Russia a deviare un traffico maggiore verso l'autostrada M-14. Questa arteria viaria, situata nelle regioni occupate del sud, è già oggetto di costanti attacchi da parte delle forze ucraine. L'aumento del flusso veicolare in questa zona specifica crea inevitabilmente più obiettivi utilizzabili dai droni ucraini, ampliando l'efficacia delle operazioni di disturbo logistico condotte dalle unità specializzate.

Tensioni geopolitiche e reazioni internazionali

Il colpo simbolico inferto a questo progetto iconico del Cremlino ha avuto ripercussioni dirette sulle dinamiche diplomatiche internazionali. L'attacco si è inserito nel contesto di un incontro storico senza precedenti programmato per il giovedì successivo, che ha visto Vladimir Putin incontrarsi faccia a faccia con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e con il presidente della Cina Xi Jinping. Nonostante la distruzione dell'infrastruttura, il presidente russo Vladimir Putin ha assicurato nel suo discorso che il ponte veniva utilizzato esclusivamente per scopi civili, promettendo al contempo una risposta militare dura e immediata agli aggressori.

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La risposta di Mosca non si è fatta attendere. Nella notte tra giovedì e venerdì, un attacco missilistico balistico russo ha colpito la capitale ucraina, Kyiv. Le autorità locali hanno confermato che il bombardamento ha danneggiato tre ponti che attraversano il fiume Dnepr, interrompendo le connessioni vitali per la città. Questo controattacco dimostra la volontà russa di escalare la violenza contro le infrastrutture civili e strategiche ucraine in reazione alle operazioni di Kyiv nel Mar d'Azov.

Evoluzione tattica e nuove minacce

L'arsenale ucraino si è evoluto significativamente, con un focus particolare sui droni a medio raggio che operano efficacemente tra i 30 e i 180 km di distanza. Un comandante di un'unità droni, che ha richiesto l'anonimato per motivi di sicurezza, ha notato che l'unico fattore che attualmente favorisce le difese russe è il maltempo, caratterizzato da piogge recenti e coperture nuvolose pesanti. Nonostante queste difficoltà atmosferiche, l'unità rimane fiduciosa nella capacità di continuare a infliggere danni alle linee di rifornimento russe lungo la chiave di volta dell'autostrada M-14.

Oltre alle infrastrutture viarie, Kyiv ha ampliato i propri obiettivi prioritari includendo lanciamissili balistici russi, utilizzati per attaccare il sistema energetico ucraino, e aerei capaci di trasportare missili e bombe plananti. Queste armi hanno devastato diverse città lungo la linea del fronte nei recenti mesi di conflitto. L'attacco di giovedì è stato il terzo attacco a un ponte in quella settimana, causando una sospensione totale del traffico sulla sezione ferroviaria del ponte di Kerch, lasciando gli ufficiali russi senza spiegazioni dettagliate sulle cause del collasso.

Storia del ponte e prospettive future

La Russia aveva costruito il ponte di Kerch lungo 19 chilometri per collegare la sua terraferma alla Crimea, che aveva annesso dall'Ucraina nel 2014. Nel corso degli anni, l'infrastruttura è stata più volte danneggiata: un'autobomba nel 2022, droni marini nel 2023 ed esplosivi subacquei nel 2025. La distruzione della sezione ferroviaria potrebbe forzare il trasferimento di tutto il carico merci su rotaia verso il corridoio terrestre che ospita l'autostrada M-14, creando un collo di bottiglia critico per il rifornimento delle truppe russe.

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La Gruppo delle Forze Azov, responsabile degli attacchi contro questa parte del corridoio, ha riferito di aver colpito 100 locomotive e distrutto 600 tonnellate di carburante nei propri settori nei mesi recenti. Sebbene Reuters non abbia potuto verificare indipendentemente queste cifre, un ufficiale del centro di dispiegamento del combattimento con droni dell'Azbob ha definito l'aumento del traffico merci russo nel suo settore un enorme vantaggio operativo. Con la disabilitazione del ponte, la guerra si sposta sempre più verso uno sloggiamento logistico sistematico e implacabile.