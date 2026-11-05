Ucraina colpisce raffinerie russe mentre Trump esporta gasolio

L'Ucraina attacca le raffinerie russe aggravando le carenze, mentre gli USA importano gasolio russo. Analisi dell'impatto e della strategia energetica.

La rinnovata offensiva dell' Ucraina contro le infrastrutture energetiche russe ha creato una complessa contraddizione geopolitica a Londra, dove il 5 novembre è emersa la difficoltà di Mosca nel bilanciare le proprie carenze di carburante interno con gli impegni di esportazione verso gli Stati Uniti. L'attacco alla raffineria di Ryazan, uno dei maggiori impianti petroliferi della Russia situata a sud-est di Mosca, segue di poco il precedente colpo subito dall'impianto di Yaroslavl a nord-est, segnando la definitiva rottura di una temporanea tregua nelle incursioni aeree. Questo evento si inserisce in un contesto più ampio di guerra economica, dove il Cremlino cerca di mantenere flussi commerciali vitali nonostante la pressione militare in corso.

Analisi Strategica e Accordi Internazionali

La situazione attuale evidenzia un delicato equilibrio negoziale tra il Cremlino e l'amministrazione di Donald Trump, raggiunto nel mese di ottobre per riprendere le esportazioni di gasolio verso i mercati internazionali. Questo accordo ha visto la rimozione parziale del divieto di esportazione imposto a partire da aprile, quando le raffinerie occidentali russe erano state costrette a fermare la produzione a causa di ripetuti attacchi ucraini. La decisione americana di favorire questo flusso commerciale derivava dalla necessità di stabilizzare i prezzi del gasolio in vista delle elezioni di medio termine del 3 novembre, che il Partito Repubblicano di Trump ha successivamente perso.

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I dati di navigazione forniti da Kpler e LSEG confermano che almeno sei carichi di gasolio russo hanno comunicato l'intenzione di effettuare traversate transatlantiche, dimostrando la concreta esecuzione dell'accordo commerciale. Tuttavia, la presenza di questi petroliere indica anche una certa incertezza logistica, poiché due di queste navi hanno modificato la rotta dopo essere state inizialmente dirette verso la costa atlantica degli Stati Uniti. Questa flessibilità operativa suggerisce che, nonostante gli accordi politici, il trasporto effettivo rimane soggetto a dinamiche di mercato e possibili ostacoli normativi.

Reazioni Politiche e Posizioni Ufficiali

Le dichiarazioni provenienti dai vertici del governo russo mirano a distaccare le attività commerciali dalle tensioni politiche statunitensi. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato esplicitamente ai giornalisti durante una conferenza stampa quotidiana che non esiste alcun collegamento tra la modifica delle rotte delle petroliere e i risultati delle elezioni americane. Peskov ha sottolineato che si tratta di semplici carichi commerciali privati, i cui dettagli non possono essere resi pubblici, ma ha garantito che tutto il gasolio esportato troverà certamente i propri acquirenti.

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Anche Kirill Dmitriev, inviato speciale del Cremlino, ha confermato attraverso un post sulla piattaforma X che le cariche di gasolio russe dirette verso gli Stati Uniti continuano il loro percorso verso la destinazione originale. Le navi da carico spesso trasmettono messaggi di segnale come "COSTA ATLANTICA PER ORDINI", indicando che si dirigono verso la costa orientale americana in attesa di istruzioni specifiche per il punto di scarico. Questa procedura standard evidenzia la natura commerciale e tecnica della spedizione, smentendo le speculazioni su un blocco politico immediato alle merci.

Impatto Operativo e Situazione Locale

La città di Ryazan ha iniziato a ripristinare l'erogazione di energia elettrica giovedì mattina, mentre le autorità locali lavoravano per contenere gli incendi scoppiati nei siti industriali colpiti dall'attacco con i droni. Il governatore locale ha comunicato sui social media che le fiamme sono state estinte o circoscritte, consentendo il ritorno alla normalità dei servizi essenziali nella regione. Questo evento ha confermato la seconda raffineria colpita nella settimana, dopo l'attacco all'impianto di Yaroslavl nella notte di lunedì, indicando una escalation nelle capacità operative ucraine.

Nonostante gli accordi commerciali, i responsabili della logistica navale riconoscono che i problemi regolamentari, legislativi e le sanzioni in vigore significano che lo scarico del primo carico russo negli Stati Uniti, previsto per arrivare a New York nel fine settimana, non è garantito. L'analista di Kpler, Matt Smith, ha sottolineato che mentre i carichi sono commerciali, le barriere all'ingresso rimangono significative per le compagnie di navigazione. La tensione tra la volontà di stabilizzare i prezzi energetici e le esigenze di sicurezza nazionale continua a definire la strategia di approvvigionamento.

Prospettive Future e Bilancio Energetico

La guerra energetica tra Kiev e Mosca ha avuto conseguenze profonde sulla capacità di lavorazione occidentale russa, costringendo il governo a imporre restrizioni alle esportazioni per proteggere il mercato interno. L'attuale situazione riflette uno scontro continuo dove gli attacchi ucraini mirano a indebolire la base industriale russa, mentre Mosca cerca di monetizzare le sue risorse per finanziare lo sforzo bellico. Il monitoraggio costante delle rotte navali e delle attività delle raffinerie rimane fondamentale per comprendere l'efficacia reale di queste politiche commerciali.

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In conclusione, la dinamica attuale mostra come la politica energetica sia diventate un fronte di battaglia indipendente dal fronte militare diretto. Gli eventi dei primi giorni di novembre illustrano la volatilità dei mercati globali e la complessità degli accordi internazionali in tempi di conflitto. La capacità delle autorità russe di gestire sia le carenze interne sia gli obblighi esterni determinerà l'impatto a lungo termine di questa strategia ibrida, lasciando aperta la questione dell'effettivo arrivo del gasolio a New York.