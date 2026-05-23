Ucraina colpisce Russia's Sheskharis oil terminal in attack on Nansen Oil

The Ukrainian military said on Saturday it had struck Russia's Sheskharis oil terminal - one of the largest on the Black Sea - and the nearby Grushova oil depot. The overnight attack sparked a fire at the Sheskharis terminal, Ukraine's general staff said on the Telegram app.

L'esercito ucraino ha detto sabato di aver colpito il terminale petrolifero russo di Sheskharis, uno dei più grandi sul Mar Nero, e il vicino deposito petrolifero di Grushova.

L'attacco notturno ha innescato un incendio al terminale di Sheskharis, ha detto lo stato maggiore ucraino sull'app Telegram. L'Ucraina ha aumentato notevolmente il numero e la portata dei suoi attacchi alle strutture russe di raffinazione e trasporto del petrolio negli ultimi mesi, cercando di ridurre le entrate russe derivanti dalle esportazioni di petrolio e gas, che il Cremlino usa per finanziare la sua guerra





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ukraine Russia Oil Terminals Strikes Energy

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Il Mediterraneo centrale entra nella guerra tra Russia e Ucraina: ecco perchéLe coste libiche rischiano di trasformarsi in un nuovo spazio operativo militare, per volonta di Kiev, ma il Paese resta conteso tra i due fronti.

Read more »

Russia e Bielorussia completano esercitazioni nucleari congiunte, mentre Ucraina colpisce quartier generale FSBLe esercitazioni nucleari congiunte tra Russia e Bielorussia si sono concluse con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, mentre le forze ucraine hanno colpito il quartier generale dell'Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti.

Read more »

Ucraina Russia, news guerra oggi: Kiev attacca le raffinerie di MoscaDroni su Syzran, a oltre 800 km all'interno del territorio russo. Zelensky: 'Avanti secondo i piani'

Read more »

Strategia Ucraina: Colpi ai Centri di Comando FSB e alle Raffinerie RosneftL'Ucraina intensifica la guerra di logoramento utilizzando droni a medio raggio per colpire l'intelligence russa a Kherson e l'industria petrolifera a Samara.

Read more »