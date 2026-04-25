Ucraina commemora il 40° anniversario del disastro di Chornobyl tra timori di un nuovo disastro nucleare

L’Ucraina celebra il 40° anniversario del disastro nucleare di Chornobyl, ricordando le vittime e temendo che la guerra russa possa causare un nuovo disastro. La commemorazione evidenzia le conseguenze del regime sovietico e i rischi attuali per la sicurezza nucleare.

Membri del personale della centrale nucleare di Chornobyl portano candele al monumento dedicato ai vigili del fuoco e ai lavoratori morti dopo il disastro nucleare del 1986, durante una funzione commemorativa notturna in occasione del 40° anniversario, in mezzo all’attacco della Russia all’ Ucraina , a Slavutych, Ucraina , 26 aprile 2026.

L’Ucraina commemora domenica il 40° anniversario del disastro nucleare di Chornobyl tra i timori persistenti che la guerra russa, che dura da quattro anni, possa innescare una ripetizione del peggior disastro nucleare del mondo. Kiev afferma che Mosca ha ripetutamente inviato missili e droni su una traiettoria di volo vicino all’impianto per attaccare le città ucraine, danneggiando persino uno scudo protettivo critico in un attacco dello scorso anno.

La commemorazione del disastro - che ha sparso materiale radioattivo in gran parte dell’Europa nonostante gli sforzi delle autorità sovietiche per nasconderne la portata - ha assunto un nuovo significato durante l’invasione della Russia del suo vicino più piccolo. Il disastro di Chornobyl è stato il risultato di un esperimento sul reattore ordinato da Mosca, in violazione dei protocolli di sicurezza, e seguito da bugie e insabbiamenti, ha dichiarato il ministero degli Esteri ucraino in una dichiarazione di questa settimana.

Ad oggi, il mondo deve affrontare le conseguenze portate da un sistema totalitario che ha subordinato la verità e la scienza all’ideologia e al potere politico. Milioni sono stati esposti alla radiazione, centinaia di migliaia costretti a fuggire e vasti territori contaminati dopo l’esplosione accidentale e il successivo scioglimento del reattore numero quattro della centrale sovietica nelle prime ore del 26 aprile 1986.

Migliaia sono poi deceduti per malattie legate alla radiazione, come il cancro, sebbene il bilancio totale delle vittime e gli effetti sulla salute a lungo termine rimangano oggetto di intenso dibattito. Un vasto sforzo internazionale ha portato all’installazione di un enorme arco in acciaio e cemento nel 2016 per proteggere il sarcofago originale costruito frettolosamente nel 1986 per coprire tonnellate di detriti radioattivi.

Tuttavia, un attacco con droni russi nel febbraio 2025 ha perforato il suo sigillo ermetico, hanno riferito le autorità. Non sono state rilevate perdite, ma l’arco necessita di almeno 500 milioni di euro di riparazioni per evitare danni permanenti, secondo la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo.

All’inizio di questa settimana, il procuratore generale ucraino ha dichiarato a Reuters che i radar ucraini avevano rilevato almeno 92 droni russi che avevano sorvolato un raggio di cinque chilometri dal sarcofago dal giugno 2024. Situata a circa 100 chilometri a nord di Kiev e circondata da una zona di esclusione di 2.600 km², la centrale - visitata da Reuters mercoledì - è avvolta in un silenzio inquietante che si estende per le vaste foreste circostanti.

I soldati della Guardia Nazionale pattugliano l’impianto, dove circa 2.250 dipendenti lavorano in turni di diversi giorni per supervisionare la graduale dismissione. L’ultimo reattore della centrale è stato chiuso nel 2000. La sala di controllo del reattore numero quattro è ora uno spazio buio di attrezzature sovietiche contorte e arrugginite. Alci e cavalli selvaggi vagano nell’area intorno alla centrale e nella vicina città abbandonata di Prypiat, segno di come la natura abbia ripreso il sopravvento in assenza dell’uomo





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