Ucraina: Continuano gli attacchi, Orban a Putin 'Sono al tuo servizio'

Aggiornamenti sul conflitto in Ucraina: nuovi attacchi con droni causano vittime tra i civili. Rivelazioni sulla telefonata tra Orban e Putin, con il premier ungherese che dichiara 'Sono al tuo servizio'.

Ancora raid e vittime oggi in Ucraina . Un attacco con un drone nella regione di Dnipropetrovsk ha causato la morte di almeno quattro persone e il ferimento di altre sedici. Le autorità locali denunciano l'attacco come 'deliberato' contro 'civili', accusando la Russia .

Un altro attacco, questa volta nel distretto Korabelnyi, ha causato la morte di quattro persone e diversi feriti, come denunciato dal governatore della regione, Oleksandr Prokudin, che accusa le forze russe di aver 'bombardato zone residenziali'. Tra le vittime si contano due donne di 72 e 71 anni e un uomo di 60. La situazione rimane critica, con continui attacchi che colpiscono la popolazione civile e le infrastrutture. La gravità degli eventi sottolinea l'urgenza di una risoluzione pacifica del conflitto e di garantire la protezione dei civili. L'intensificarsi degli attacchi e l'aumento delle vittime sollevano preoccupazioni crescenti sulla violazione dei diritti umani e sulla necessità di un intervento internazionale per porre fine alla violenza. Le autorità ucraine stanno lavorando per fornire assistenza alle vittime e per documentare i crimini di guerra perpetrati dalle forze russe. La comunità internazionale continua a condannare gli attacchi e a sostenere l'Ucraina, ma la situazione sul campo rimane estremamente precaria e in continuo peggioramento.\Nel frattempo, anche la Russia ha subito attacchi. Una coppia e il loro giovane figlio sono stati uccisi da un attacco di 'droni nemici' nella regione di Vladimir, ha riferito il governatore regionale Alexandre Avdeev. L'attacco ha colpito un edificio residenziale di due appartamenti, causando la morte dei genitori e del figlio. Solo la loro figlia di cinque anni è riuscita a sopravvivere, ma è ricoverata in ospedale per ustioni. Questo incidente evidenzia l'estensione del conflitto e la sua capacità di colpire anche il territorio russo. Le autorità russe hanno avviato un'indagine sull'attacco e stanno cercando di identificare i responsabili. La Russia ha accusato l'Ucraina di essere dietro l'attacco, ma l'Ucraina non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali. La situazione nella regione di Vladimir è tesa e la popolazione è in stato di allerta. L'attacco sottolinea la complessità del conflitto e la difficoltà di proteggere i civili su entrambi i lati del fronte. I continui attacchi con droni e missili stanno creando una situazione di instabilità e di paura nella regione, con gravi conseguenze per la popolazione.\Nel frattempo, emergono nuove informazioni sull'incontro tra il premier ungherese Viktor Orban e il presidente russo Vladimir Putin. Secondo quanto riportato da Bloomberg, che cita una trascrizione della telefonata, Orban avrebbe detto a Putin 'Sono al tuo servizio' durante una discussione su un potenziale vertice sull'Ucraina tra Usa e Russia. La conversazione si è concentrata sui piani per organizzare un vertice di pace e sulla necessità di preparare l'incontro, inclusa una discussione con il ministro degli Esteri russo e il segretario di Stato Usa. Orban e Putin hanno discusso della loro lunga relazione, risalente al 2009, e della loro ammirazione per Donald Trump. Putin avrebbe definito l'Ungheria come uno dei pochi, 'forse l'unico' Paese europeo che sarebbe potuto essere una sede accettabile per l'incontro. La conversazione si è conclusa con Orban che ha salutato in russo. Questa rivelazione solleva interrogativi sul ruolo dell'Ungheria nel conflitto in Ucraina e sulla sua vicinanza alla Russia. La dichiarazione di Orban 'Sono al tuo servizio' è stata interpretata da molti come un segno di sostegno incondizionato a Putin e alla sua politica. La situazione politica in Ungheria è diventata oggetto di crescente attenzione da parte della comunità internazionale, con molti che esprimono preoccupazioni per la deriva autoritaria del governo Orban e per i suoi legami con la Russia. L'Ungheria è uno stato membro dell'Unione Europea e della NATO, e le sue azioni hanno un impatto significativo sulla politica estera e di sicurezza dell'Europa





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