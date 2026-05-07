Ucraina contro la Russia alla Biennale: Berezhna definisce inaccettabile la presenza di Mosca

La vicepremier ucraina Tatiana Berezhna interviene da Venezia sulla partecipazione della Russia alla Biennale, definendola inaccettabile e denunciando la distruzione culturale operata da Mosca. Berezhna ha parlato anche del cessate il fuoco e dell'ingresso dell'Ucraina nell'UE.

La vicepremier e ministra della Cultura ucraina Tatiana Berezhna è intervenuta in collegamento da Venezia, dove si trova per la Biennale al centro delle polemiche per la presenza del padiglione di Mosca.

La sua partecipazione è stata un momento cruciale dell'evento Live In Roma, organizzato da Sky TG24 presso Villa Torlonia a Roma, che ha visto la partecipazione di ospiti illustri come l'ambasciatore Piero Benassi, ex rappresentante permanente dell'Italia presso l'Unione europea, e il direttore editoriale di Sky TG24, Giuseppe De Bellis. Berezhna ha espresso con fermezza la posizione ucraina riguardo alla partecipazione della Russia alla Biennale, definendola inaccettabile.

Secondo la ministra, la presenza del padiglione russo è vista come un tentativo di normalizzare l'aggressore, in un momento in cui il regime di Vladimir Putin continua la sua campagna di distruzione, mirata anche al retaggio culturale ucraino. Berezhna ha ricordato che molti artisti ucraini non possono essere presenti a Venezia perché sono stati uccisi dalla Russia, definendo la partecipazione di Mosca come quella di un assassino le cui colpe vengono minimizzate.

La vicepremier ha sottolineato come la guerra abbia rafforzato il senso di identità e appartenenza degli ucraini, con la cultura che funge da ponte per mantenere il paese unito e resiliente. Inoltre, ha parlato del cessate il fuoco annunciato da Putin tra l'8 e il 10 maggio, affermando che la decisione di rispettarlo o meno spetta a Volodymyr Zelensky, ma che l'Ucraina resterà sulla difensiva, abituata alle menzogne russe.

Infine, riguardo all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea, Berezhna ha confermato che i negoziati proseguono, nonostante l'obiettivo del 2027 sembri irrealistico. Ha ribadito l'impegno del paese nelle riforme e normative, sottolineando la condivisione di valori con l'Europa e la disponibilità a mettere a disposizione risorse e potenziale





SkyTG24 / 🏆 31. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Biennale Di Venezia Ucraina Russia Tatiana Berezhna Cultura

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Biennale di Venezia, le Pussy Riot contro Putin: protesta davanti al padiglione della RussiaQuello che doveva essere il giorno della pre-apertura della Biennale Arte di Venezia 2026 si è trasformato nell’ennesimo capitolo della crisi più politica degli ultimi anni: davanti al padiglione russo, riaperto tra le polemiche dal presidente Pietrangelo Buttafuoco, le Pussy Riot hanno inscenato una protesta provocatoria contro Vladimir...

Read more »

Venice Biennale ‘not a court’, president says after readmitting RussiaBy Angelo AmanteROME, May 6 (Reuters) - The Venice Biennale’s International Art Exhibition is a space of dialogue to prepare peace and not a court of law, the foundation’… Leggi

Read more »

Biennale di Venezia, tensione davanti al padiglione della Russia protetto dalla polizia: “Stato…Una manifestante polacca: 'Non sia uno spazio per Paesi che commettono genocidi e che continuano le loro occupazioni'

Read more »

Sit in delle Pussy Riot e Femen davanti padiglione Russia alla Biennale di VeneziaAlleanza tra le Pussy Riot e le Femen che a Venezia hanno guidato una protesta con una ventina di partecipant…

Read more »