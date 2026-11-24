Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha giustifica l'attacco in Libia come autodifesa. La Libia condanna il naufragio della corvetta Merkury.

L' Ucraina ha difeso con fermezza la propria operazione militare nelle acque libiche, classificandola come legittima autodifesa dopo che il Governo di Unità Nazionale di Tripoli ha espresso la sua ferma condanna per il naufragio della corvetta russa Merkury. L'incidente, avvenuto il fine settimana precedente la data odierna, ha scatenato una disputa diplomatica immediata tra le due nazioni, coinvolgendo anche la Russia in un contesto geopolitico sempre più teso.

Giustificazione legale e diritto internazionale

Il Ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha dichiarato martedì che gli attacchi contro la nave militare russa e la nave cargo nelle acque di Bengasi costituiscono un diritto sancito dall'Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Sybiha ha sottolineato che il diritto all'autodifesa non è limitato geograficamente al territorio su cui avviene l'aggressione iniziale, ma può essere esercitato anche in acque internazionali o sul territorio dell'aggressore stesso.

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Secondo la posizione ufficiale di Kiev, sia le navi della marina russa che le navi da carico designate al trasporto di equipaggiamento militare rappresentano obiettivi legittimi in tempo di conflitto. Il diplomatico ucraino ha enfatizzato che Mosca è la parte che mette a rischio i paesi terzi sfruttando le loro infrastrutture civili per scopi militari, invertendo quindi la prospettiva della responsabilità dello scontro.

Reazioni di Tripoli e Bengasi

Il Governo di Unità Nazionale con sede a Tripoli, che detiene il riconoscimento internazionale e controlla la Libia occidentale, ha condannato Monday l'operazione militare condotta da Kyiv. Le autorità libiche hanno affermato esplicitamente che non accetteranno mai di essere trascinate in modo involontario nel conflitto in corso tra Russia e Ucraina, denunciando una violazione della loro neutralità percepita.

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Dall'altra parte, il porto di Bengasi, situato nella Libia orientale controllata dal comandante militare Khalifa Haftar, è il luogo in cui la corvetta Merkury era attraccata. L'Esercito Nazionale Libico di Haftar mantiene stretti legami con la Federazione Russa, creando una complessa dinamica di alleanze regionali che aggravano la tensione. Il governo orientale ha chiesto alle Nazioni Unite di investigare le accuse secondo cui esperti militari ucraini sarebbero stati dispiegati nella Libia occidentale per lanciare i droni responsabili dell'attacco.

Altri attacchi e implicazioni strategiche

Oltre all'incidente in Nord Africa, Volodymyr Zelensky ha confermato in un'intervista pubblicata Tuesday che l'Ucraina è responsabile di un altro attacco con droni sabato contro la nave cargo russa Sparta II. L'imbarcazione, colpita nelle acque internazionali del Golfo di Finlandia, trasportava armi ed è stata successivamente rimorchiata al porto di San Pietroburgo, come confermato dal Ministero dei Trasporti russo.

Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra, la corvetta russa si era fermata a Bengasi per diversi giorni per fare rifornimento e carico, operando sotto un accordo di cooperazione mentre scortava navi cargo verso la Russia. Questa operazione dimostra la capacità di Kyiv di colpire le rotte logistiche nemiche anche lontano dal campo di battaglia principale, sfidando le narrative sulla sicurezza nazionale libica.

Prospettive future e tensione diplomatica

Andrii Sybiha ha chiarito su Telegram che l'Ucraina non sta "trascinando" nessuno in guerra né "trasferendo" il conflitto altrove, ribadendo il rispetto per la sovranità e l'integrità territoriale della Libia. Tuttavia, la richiesta di indagine da parte del governo orientale di Bengasi suggerisce che la situazione rimarrà volatile nei prossimi giorni, con possibili implicazioni per le relazioni tra Tripoli, Bengasi e le potenze esterne coinvolte nel conflitto globale.