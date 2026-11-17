L'Ucraina ha distrutto la tratta stradale centrale del Ponte di Crimea, colpendo logistica e prestigio di Putin prima degli incontri con USA e Cina. Analisi strategica.

L' Ucraina ha eseguito un attacco militare di grande portata contro il Ponte di Crimea martedì 17 novembre 2026, distruggendo con successo la sezione stradale centrale della struttura. Questo evento rappresenta un significativo colpo strategico e simbolico contro il Presidente russo Vladimir Putin, che si trova attualmente a preparare un importante incontro internazionale previsto per la stessa settimana con i leader della Cina e degli Stati Uniti. L'operazione mira a interrompere le linee di rifornimento vitali e a dimostrare la capacità dell'esercito ucraino di colpire infrastrutture chiave nel Mar Nero.

Dettagli Tecnici e Costruzione dell'Infrastruttura

La struttura colpita è un complesso valico stradale e ferroviario lungo diciannove chilometri, che collega la Russia meridionale alla penisola di Crimea. Il territorio della Crimea fu conquistato e annesso dalla Russia all'Ucraina nel 2014, un evento che ha scatenato le attuali tensioni geopolitiche. Le porzioni stradale e ferroviaria della struttura corrono parallele l'una all'altra, offrendo due distinti canali di trasporto critici per l'economia e la logistica militare russa nella regione.

Also read Ucraina colpisce ponte Crimea: record droni e due morti

La costruzione di questa ingegneria complessa è stata supportata da solidi piloni in cemento armato, che garantiscono stabilità alla struttura. In alcuni punti, questi piloni lasciano spazio a campate più ampie, sostenute da archi in acciaio progettati specificamente per consentire il passaggio delle navi. Questo spazio navigabile è fondamentale per collegare il Mar Nero con il più piccolo Mar d'Azov, facilitando il traffico marittimo commerciale e militare nella regione.

Il costo di costruzione della struttura fu stimato in 3,6 miliardi di dollari, una somma considerevole che testimonia l'importanza attribuita al progetto dal Cremlino. La realizzazione dell'opera fu affidata a una società controllata da Arkady Rotenberg, stretto alleato di Putin e suo ex compagno di judo. La scelta di una figura così vicina al leader russo sottolinea il carattere politico del progetto sin dalla sua inception, rendendo l'attacco attuale una ferita personale e istituzionale per il potere moscovita.

Advertisement

Posizioni dei Protagonisti e Obiettivi Militari

Per il Cremlino, il ponte della Crimea funge da enorme progetto di prestigio, destinato a dimostrare un collegamento permanente e indissolubile tra la Russia e la penisola annessa. Putin personalmente ha sostenuto attivamente il progetto dopo l'annessione del 2014, presentandolo come una prova tangibile che il futuro della Crimea risieda con la Russia. L'inaugurazione avvenne nel maggio 2018, con Putin che presiedette la cerimonia guidando personalmente un camion arancione Kamaz attraverso la campata stradale al centro di un convoglio ufficiale.

Dall'altra parte, l'Ucraina ha ripetutamente dichiarato che il ponte costituisce un obiettivo militare legittimo, poiché sostiene direttamente le operazioni belliche russe. Robert Brovdi, comandante delle droni ucraine, ha dichiarato a Reuters all'inizio di quest'anno che tagliare questi collegamenti è un obiettivo militare primario per Kyiv. Per molti cittadini ucraini, la struttura incarna l'annessione russa della penisola, considerata illegale dalla maggior parte della comunità internazionale.

La storia recente del ponte è segnata da precedenti tentativi di danneggiamento e distruzione. Nel ottobre 2022, un attacco con un camion bomba uccise quattro persone e limitò la capacità del ponte per diversi mesi. Successivamente, nel luglio 2023, una sezione della strada fu danneggiata da un drone navale ucraino, causando anche la morte di una coppia russa che stava attraversando il ponte in auto. Il Servizio di Sicurezza dell'Ucraina ha rivendicato ulteriori operazioni, inclusi attacchi subacquei.

Impatto Strategico e Prospettive Future

La distruzione della parte stradale centrale del ponte ha conseguenze immediate sulla capacità logistica russa. In passato, l'infrastruttura ha fornito una via vitale per il movimento di truppe, carburante, munizioni e altri rifornimenti tra la Crimea e la Russia meridionale. Con la tratta stradale ora fuori uso, la Russia sarà costretta a fare affidamento più pesantemente su un corridoio terrestre alternativo.

Advertisement

Questo corridoio alternativo attraversa il territorio ucraino che la Russia ha catturato durante l'attuale guerra. La dipendenza da questa via terrestre esposta e controllata parzialmente dall'Ucraina rappresenta un rischio strategico significativo per Mosca. L'attacco di martedì 17 novembre 2026 dimostra la volontà ucraina di interrompere i flussi logistici anche in prossimità di vertici diplomatici internazionali.

Sebbene la Russia abbia riparo e riaperto le sezioni danneggiate dopo ogni precedente attacco maggiore, il ponte rimane uno dei bersagli di maggiore visibilità del conflitto. La ricorrenza degli attacchi sottolinea la vulnerabilità persistente di questa infrastruttura critite. Le prossime mosse diplomatiche di Putin, in particolare gli incontri con i leader cinesi e americani, saranno probabilmente influenzate da questa dimostrazione di debolezza strategica e dalla capacità ucraina di proiettare potenza oltre le proprie frontiere.