L'Ucraina ha distrutto la strada del ponte di Kerch, colpendo la Crimea e il prestigio di Putin prima dell'incontro con Xi Jinping e Donald Trump a Shenzhen.

Ucraina ha eseguito un attacco devastante contro la sezione stradale centrale del Ponte di Kerch, che collega la Russia alla penisola della Crimea. L'operazione è stata portata a termine martedì, con l'ausilio di droni e missili, provocando il crollo dell'arco principale della struttura nel mare. Questo evento costituisce un grave colpo militare e simbolico per il presidente russo Vladimir Putin, avvenuto a soli due giorni dal suo previsto incontro strategico con i leader di Cina e Stati Uniti.

Dettagli operativi e danni al ponte

I video e le immagini pubblicate sulla piattaforma X dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, successivamente verificate da Reuters, mostrano chiaramente che l'arco stradale principale del ponte si è sgretolato, lasciando un vuoto enorme sopra lo stretto di Kerch. Il crollo è avvenuto dopo due attacchi consecutivi in sole due giorni, che hanno compromesso la viabilità terrestre della struttura lunga 19 chilometri. Questa autostrada, inaugurata da Putin nel 2018, era un simbolo fondamentale dell'attaccamento della Russia alla penisola annessa nel 2014.

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Sergei Aksyonov, governatore della Crimea installato dalla Russia, ha confermato che due persone sono rimaste uccise durante l'attacco e che il traffico stradale è stato immediatamente sospeso. Nonostante la gravità del danno alla carreggiata, il traffico ferroviario ha parzialmente ripreso dopo una breve pausa, indicando che la componente binaria del ponte è rimasta parzialmente funzionale rispetto alla parte stradale distrutta.

Posizioni degli stakeholder e reazioni politiche

Volodymyr Zelenskiy ha dichiarato che l'assalto è stato eseguito dal Servizio di Sicurezza dell'Ucraina con il supporto di tutte le forze armate ucraine. Il leader ucraino ha sottolineato come Russia continui a colpire quotidianamente le infrastrutture civili, inclusi ponti, città e reti energetiche. Ha affermato: "Stiamo ricordando alla Russia che la guerra tornerà sempre dove è iniziata", aggiungendo che Mosca continua a scegliere l'escalation nonostante le ripetute richieste di cessate il fuoco.

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Dal lato russo, il portavoce del Kremlino Dmitry Peskov ha annunciato che sarebbe stato preparato un piano di riparazione per rendere il ponte "meglio di prima". Tuttavia, analisti militari, tra cui l'esperto finlandese Emil Kastehelmi, hanno espresso scetticismo sulla fattibilità del compito, sostenendo che le riparazioni sarebbero impegnative date le capacità ucraine di lanciare ulteriori attacchi durante la guerra.

Al momento della riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite a Bruxelles, i ministri della difesa di Germania e Regno Unito hanno respinto le critiche del funzionario del Pentagono Elbridge Colby. Colby aveva sostenuto che gli strikes ucraini sulle infrastrutture petrolifere russe fossero inefficaci e rischiassero di irrigidire la risoluzione russa. Il ministro tedesco Boris Pistorius ha definito i bombardamenti russi sul territorio ucraino come atti di terrorismo, chiedendo invece di focalizzare la critica su questi attacchi notturni.

Impatto reale e conseguenze geopolitiche

La tempistica dell'attacco risulta particolarmente delicata per il Cremlino in vista dell'incontro previsto a Shenzhen per giovedì. Vladimir Putin è atteso a confrontarsi con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e con Xi Jinping della Cina. I tre leader sono previsti per discutere della guerra in Ucraina e di altri temi globali. Il crollo del ponte di Kerch cambia significativamente il quadro strategico, dimostrando che l'Ucraina ha sviluppato una capacità operativa senza precedenti per distruggere le difese aeree russe e i sistemi di guerra elettronica.

Marat Khusnullin, vice primo ministro russo, ha confermato che una commissione governativa si è riunita per valutare i danni, lanciare le operazioni di riparazione e discutere rotte alternative. Sebbene il ponte fosse un'importante via di approvvigionamento per le forze russe all'inizio della guerra su larga scala del 2022, la Russia affida oggi maggiormente a un corridoio terrestre attraverso le regioni orientali e meridionali dell'Ucraina occupate.

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L'attacco fa parte di quella che i media statali russi hanno definito la più grande ondata di droni lanciata dall'Ucraina fino a oggi. La Russia ha dichiarato di aver abbattuto 1.441 droni su 22 regioni, superando il record precedente di 1.336 droni abbattuti il giorno precedente. L'Ucraina ha anche annunciato di aver colpiri una raffineria e un complesso petrolchimico a Salavat, nella regione di Bashkortostan, evidenziando l'espansione del teatro operativo contro l'infrastruttura energetica russa.