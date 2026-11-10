Ucraina e Corea del Sud: Sybiha annuncia la ripresa delle relazioni bilaterali

Il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha dichiara che le relazioni con la Corea del Sud sono in via di normalizzazione dopo la controversia sui prigionieri di guerra nordcoreani.

Il ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha ha annunciato ufficialmente che i rapporti diplomatici tra Kyiv e Seoul sono sulla strada della piena normalizzazione. Questa dichiarazione arriva a seguito di una serie di passi falsi che avevano temporaneamente compromesso l'alleanza strategica tra i due paesi, segnando un punto di svolta nelle relazioni bilaterali.

Nuova fase di dialogo diplomatico

Sybiha ha rivelato di aver avuto un incontro positivo con il suo omologo sudcoreano Cho Hyun durante i margini della riunione ministeriale dei paesi del G7. Il funzionario ha espresso soddisfazione per il fatto che le tensioni stessero venendo superate, definendo la conversazione come davvero buona e caratterizzata da una franchezza reciproca.

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L'obiettivo dichiarato è quello di ripristinare un rapporto bilaterale estremamente dinamico e di alto livello. Sybiha ha sottolineato che ora ci si trova davanti alla prossima serie di azioni necessarie per completare definitivamente la normalizzazione delle relazioni, chiudendo il capitolo delle dispute recenti.

Origine della crisi diplomatica

La frattura era nata lo scorso mese quando la Corea del Sud ha richiamato il proprio ambasciatore. Tale decisione severa è stata presa dopo che il presidente Volodymyr Zelenskiy aveva annunciato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che l'Ucraina aveva trasferito nel Sud due soldati nordcoreani catturati.

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Seoul ha contestato fermamente questa mossa, affermando che la rivelazione pubblica violava un accordo precedente volto a mantenere il trasferimento strettamente riservato. L'accordo segreto aveva lo scopo specifico di proteggere l'identità dei soldati e le loro famiglie rimaste nel Nord, evitando ritorsioni immediate.

In risposta alle accuse iniziali, Sybiha aveva già spiegato che la controversia derivava da interpretazioni diverse degli accordi di riservatezza. Kyiv sosteneva di aver adempiuto a tutti i propri obblighi internazionali e contrattuali, mentre Seul riteneva che la trasparenza pubblica avesse tradito la fiducia riposta nell'accordo bilaterale.

Contesto militare e sostegno internazionale

Oltre alla questione dei prigionieri, il contesto geopolitico rimane complesso a causa del coinvolgimento diretto della Corea del Nord nel conflitto. Secondo le stime congiunte fornite da fonti ucraine e sudcoreane, Pyongyang ha inviato tra i 14.000 e i 15.000 soldati per supportare la guerra della Russia in Ucraina dal 2024.

La maggior parte di queste truppe è stata schierata nella regione di Kursk. Il loro ruolo principale è quello di aiutare le forze russe a respingere le incursioni ucraine sul territorio, aumentando significativamente la pressione militare sulle linee del fronte.

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Nonostante le difficoltà passate, Sybiha ha ribadito la gratitudine dell'Ucraina per il sostegno passato e futuro da parte di Seoul. Il supporto politico di Seul resta fondamentale per l'appoggio alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, elementi chiave per la stabilità regionale e la resistenza contro l'aggressione russa.