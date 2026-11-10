Ucraina e Corea del Sud, Sybiha: rapporti sulla via della ripresa

Andrii Sybiha afferma che i rapporti tra Ucraina e Corea del Sud sono in ripresa dopo la disputa sui prigionieri nordcoreani e il colloquio con Cho Hyun.

Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha dichiarato martedì 10 novembre che le relazioni tra Kiev e Seul sono avviate verso una ripresa, dopo una controversia legata al trattamento di due prigionieri di guerra nordcoreani. Le sue parole, riportate dai media ucraini e rilanciate dall'agenzia Reuters, arrivano dopo un confronto diretto con il suo omologo sudcoreano Cho Hyun.

Il colloquio si è svolto a margine di una riunione ministeriale del G7. Sybiha ha affermato di essere soddisfatto del fatto che i rapporti bilaterali si stiano ricomponendo, sottolineando che la questione è stata affrontata con franchezza.

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Il colloquio tra Sybiha e Cho Hyun

Andrii Sybiha ha descritto il dialogo con Cho Hyun come un incontro positivo, avvenuto a margine del vertice ministeriale dei paesi del G7. Nel corso della conversazione, i due ministri hanno parlato apertamente degli eventi spiacevoli verificatisi nelle settimane precedenti.

Sybiha ha affermato di ritenere che Kiev e Seul abbiano ora davanti a sé la prossima serie di azioni necessarie per la normalizzazione definitiva dei rapporti bilaterali. Secondo il ministro ucraino, il paese merita una relazione con la Corea del Sud estremamente dinamica e di alto livello.

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Il ministero degli Esteri sudcoreano ha reso noto mercoledì che Cho Hyun ha espresso la speranza che tutte le questioni in sospeso tra i due paesi possano essere risolte senza intoppi. Il ministero ha inoltre riportato che Seul continuerà a valutare modalità per fornire aiuti umanitari all'Ucraina e per sostenerne la ricostruzione.

Origine della disputa sui soldati nordcoreani

La crisi diplomatica è nata dopo che la Corea del Sud ha richiamato il proprio ambasciatore il mese scorso. La decisione è arrivata dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, intervenendo davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, aveva dichiarato che Kiev aveva trasferito nel Sud due soldati nordcoreani catturati.

Secondo il governo sudcoreano, la rivelazione ha violato un accordo volto a mantenere riservato il trasferimento, con l'obiettivo di proteggere i due soldati e le loro famiglie nel Nord. Seul ha quindi considerato la diffusione dell'informazione come una violazione degli impegni presi.

Sybiha ha sostenuto che la controversia sia nata da interpretazioni divergenti sugli accordi di riservatezza. Il ministro ha ribadito che l'Ucraina ha adempiuto a tutti i propri obblighi, pur riconoscendo che i fatti avvenuti hanno generato tensioni.

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Sostegno ucraino e contesto del conflitto

Nelle sue ultime dichiarazioni, Andrii Sybiha ha affermato che l'Ucraina è grata alla Corea del Sud per il sostegno ricevuto in passato e per quello che potrebbe arrivare in futuro. Il ministro ha inoltre citato il sostegno di Seul alla sovranità e all'integrità territoriale ucraina.

Il contesto resta quello della guerra in Ucraina. Secondo stime ucraine e sudcoreane, la Corea del Nord ha inviato tra 14.000 e 15.000 soldati a sostegno della Russia dal 2024, con la maggior parte dei militari schierata nella regione di Kursk per contrastare un'incursione ucraina.