Ucraina e Lettonia firmano accordo sui droni nel vertice baltico

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha annunciato la firma di un accordo per la cooperazione sui droni con la Lettonia, durante il vertice tra Ucraina e Stati nordici e baltici a Tallinn. L'intesa prevede coproduzione e scambio di know-how tecnologico, rafforzando la difesa comune contro le minacce russe.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha annunciato la firma di un accordo bilaterale con la Lettonia per la cooperazione nel settore dei droni, durante il vertice tra Ucraina e i Paesi nordici e baltici svoltosi a Tallinn, in Estonia.

L'intesa, siglata a margine dell'incontro con il primo ministro lettone Andris Kulbergs, rappresenta un passo concreto per rafforzare la difesa comune e la coproduzione tecnologica. Secondo Zelenskiy, l'accordo permetterà all'Ucraina di condividere la propria esperienza maturata sul campo, contribuendo al contempo a potenziare le capacità dei partner. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, il presidente ha sottolineato come queste siano iniziative concrete per migliorare la sicurezza collettiva e la cooperazione industriale.

Il primo ministro lettone ha aggiunto che l'intesa fornirà alla Lettonia know-how tecnologico e opportunità di coproduzione, evidenziando l'importanza della protezione dello spazio aereo. Durante una conferenza stampa congiunta, Kulbergs ha affermato che nessuno conosce la difesa aerea meglio dell'Ucraina, dato che i droni sono responsabili della maggior parte delle perdite russe nel conflitto in corso.

Dall'inizio della guerra su larga scala, l'Ucraina ha saputo trasformare la propria competenza nella guerra dei droni in successi diplomatici, stringendo accordi in Medio Oriente e in Europa. Rustem Umerov, presidente del Consiglio per la difesa e la sicurezza ucraino, ha rivelato che la Lettonia è il sesto paese ad aderire all'iniziativa di Kiev per la cooperazione nel settore dei droni. Lo scorso mese, Zelenskiy aveva dichiarato che quasi venti nazioni erano interessate a stipulare intese simili con l'Ucraina.

L'obiettivo dichiarato è garantire che ogni regione d'Europa disponga di una protezione adeguata contro le minacce russe. I Paesi baltici, tutti membri della NATO, hanno registrato numerosi episodi di droni che hanno violato il loro spazio aereo nelle ultime settimane, mentre l'Ucraina intensifica gli attacchi a lunga distanza contro le infrastrutture energetiche russe. Kiev attribuisce tali incidenti alla guerra elettronica russa che altera le traiettorie dei droni.

Rispondendo a una domanda su questi episodi durante una precedente conferenza stampa con il presidente estone Alar Karis, Zelenskiy ha ribadito che l'Ucraina sta inviando propri esperti per contribuire a proteggere i cieli dei paesi alleati. L'accordo con la Lettonia si inserisce in una più ampia strategia ucraina di rafforzamento delle capacità difensive attraverso la cooperazione internazionale. La produzione congiunta di droni e lo scambio di tecnologie rappresentano un elemento chiave per contrastare l'aggressione russa e prevenire future minacce.

Il vertice di Tallinn ha offerto l'occasione per discutere non solo della situazione in Ucraina, ma anche della sicurezza regionale nel suo complesso. I leader presenti hanno espresso sostegno all'iniziativa ucraina, riconoscendo il ruolo centrale dei droni nel conflitto moderno. La collaborazione in questo settore non solo migliora la difesa aerea dei singoli paesi, ma contribuisce anche a creare una rete di sicurezza integrata in tutta l'area baltica e nordica.

Con questo accordo, l'Ucraina consolida la sua posizione di partner affidabile e innovatore nel campo della difesa, dimostrando come l'esperienza maturata sul campo di battaglia possa trasformarsi in un vantaggio strategico per l'intera comunità internazionale





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