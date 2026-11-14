Ucraina e pace: l'Italia entra nel "formato di Dublino" per i negoziati

L'Italia fa parte della delegazione europea per i colloqui di pace in Ucraina, confermati da Peskov, con il debutto previsto ad Abu Dhabi per Witkoff e Kushner.

La posizione dell'Italia nella diplomazia internazionale subisce un'importante ridefinizione strategica con l'inserimento ufficiale nel "formato di Dublino". Questa formazione politica riunisce una delegazione europea compatta per affrontare le complesse trattative di pace relative al conflitto in Ucraina. La presenza di Roma al tavolo dei negoziati rappresenta un cambiamento significativo nella struttura diplomatica che ha caratterizzato gli ultimi mesi di mediazione internazionale.

Il gruppo di lavoro non prevede l'istituzione di un negoziatore unico a capo delle trattative, una soluzione che era stata fortemente auspicata ma che non ha ottenuto il consenso necessario tra i principali partner dell'Unione Europea. Questa scelta operativa nasce da precise dinamiche politiche interne ai maggiori stati membri, in particolare per quanto riguarda la posizione di Francia e Germania. La struttura mira a bilancare le influenze nazionali per garantire una rappresentanza equilibrata e coesa durante le prossime fasi delle trattative.

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I membri fondatori di questa coalizione includono Francia, Germania, Polonia e Regno Unito, affiancati dai rappresentanti istituzionali della Commissione Europea e del Consiglio Europeo. La Polonia ha rivendicato con forza il proprio ingresso nella formazione, motivando la richiesta con la sua significativa vicinanza geografica al teatro delle operazioni militari. La decisione di includere l'Italia è stata valutata come la soluzione meno scomoda per i leader di Parigi e Berlino, che avevano posizioni inizialmente distanti su una gestione centralizzata del processo di pace.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha fornito la prima conferma ufficiale della disponibilità di Mosca a interagire con questa delegazione europea. Tale annuncio è risultato cruciale poiché la Russia ha tradizionalmente manifestato una certa freddezza verso un coinvolgimento diretto dei paesi europei nei negoziati. Il Kremlin ha preferito mantenere una linea di dialogo esclusiva tra Washington e Kiev, considerando spesso gli attori europei come elementi potenzialmente disturbanti per gli accordi diretti.

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Il coordinamento di questa iniziativa è stato accelerato dalle precise richieste avanzate dalla premier italiana Giorgia Meloni durante i colloqui con António Costa. Meloni aveva sottolineato il rischio concreto che la moltiplicazione di incontri non coordinati potesse indebolire la credibilità complessiva dell'Unione Europea sulle scene globali. La premier ha definito il risultato ottenuto come un importante passo avanti, coerente con la direzione strategica tracciata per preservare l'unità di posizione europea.

Il primo banco di prova ufficiale per il "formato di Dublino" si svolgerà ad Abu Dhabi, dove si riuniranno i principali interlocutori diplomatici. Alla sede dei negoziati siederanno gli inviati speciali di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, che esporranno le posizioni americane. La delegazione europea sarà rappresentata da figure di alto profilo istituzionale, inclusi Björn Seibert per la Commissione e Anna-Maria Boura per il Consiglio Europeo.

Per l'Italia, la partecipazione sarà affidata all'ambasciatore Fabrizio Saggio, che porterà a bordo le posizioni nazionali su due dossier prioritari. La prima voce all'ordine del giorno riguarda la necessità di un cessate il fuoco immediato, seguita dalla discussione sull'architettura di sicurezza futura per l'Europa. Questi due temi saranno trattati parallelamente, con l'obiettivo di trovare un equilibrio sostenibile che soddisfi le diverse sensibilità nazionali.

La gestione della delegazione europea presenta sfide organizzative non indifferenti, dato il numero elevato di partecipanti rispetto ai pochi inviati americani e russi. Mentre Washington e Mosca operano con gruppi ristretti per velocizzare le decisioni, l'Europa dovrà conciliare le posizioni di più capitali, tra cui quelle spesso tese con le autorità americane. Vladimir Putin mantiene una posizione contraria alla presenza europea nei negoziati ufficiali, preferendo il dialogo diretto con il presidente statunitense.

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Il vertice informale in Irlanda, inizialmente dedicato all'intelligenza artificiale, ha di fatto trasformato il proprio focus sulla crisi bellica. Come osservato dal premier lettone Andris Kulbergs, le questioni legate alla guerra e al ruolo europeo nella diplomazia globale hanno avuto la precedenza su altri temi. La presenza di Meloni anche al vertice dei Volenterosi a Berlino, previsto per il 19 novembre, confermerà il ruolo attivo di Roma in questa nuova fase storica.