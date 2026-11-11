Ucraina e Unione Europea: Ostacoli all'adesione e tensioni agricole

L'adesione dell'Ucrania all'UE incontra forti resistenze politiche e agricole. I sondaggi mostrano un calo del sostegno pubblico mentre le tensioni con la Polonia crescono.

Il cammino dell' Ucraina verso l'adesione all'Unione europea si presenta sempre più complesso a causa della protrazione del conflitto e delle crescenti resistenze interne ai paesi membri. La situazione è emblematica lungo il confine polacco-ucraino, dove l'accoglienza iniziale dei rifugiati ha lasciato spazio a preoccupazioni economiche concrete da parte degli agricoltori locali.

Tensioni agricole al confine polacco-ucraino

Quando le forze russe hanno invaso l'Ucraina nel 2014, l'agricoltore polacco Miroslaw Halej aveva espresso volontà di aiutare i rifugiati che attraversavano il confine vicino al suo villaggio in Polonia orientale. Inizialmente ha contribuito alla distribuzione di cibo e vestiti, ma col passare del tempo la sua simpatia si è trasformata in risentimento.

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Ora teme che alcuni arrivati dall'Ucraina stiano prosperando mentre gli agricoltori polacchi temono per il proprio futuro, specialmente mentre Kyiv punta all'adesione all'Unione europea. "L'umore è cambiato definitivamente", ha dichiarato Halej, 63 anni, osservando i suoi polli nella fattoria di Oszczow-Kolonia, un villaggio di circa 70 persone situato a 280 chilometri (175 miglia) a sud-est di Varsavia.

Halej, che coltiva grano, barbabietole, colza e fagiuni nella regione di frontiera, ha partecipato a una serie di proteste degli agricoltori polacchi contro le importazioni di grano ucraino. Ha espresso preoccupazione che il vasto settore agricolo ucraino, che produce a costi molto inferiori rispetto agli agricoltori dell'UE, possa inondare l'Europa di prodotti agricoli economici.

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"La preoccupazione principale è che i prezzi dei nostri prodotti cadrebbero", ha aggiunto. "Se ci fosse un mercato libero, non avremmo alcuna possibilità". Queste tensioni riflettono paure più ampie tra la classe rurale polacca riguardo alla concorrenza sleale potenzialmente generata da un'eventuale integrazione economica immediata.

Sfide geopolitiche e ostacoli istituzionali

Unirsi all'UE presto è un obiettivo importante per l'Ucraina mentre cerca di completare la propria uscita dall'orbita di Mosca, ma c'è scetticismo nel ricco blocco di 450 milioni di abitanti sulle prospettive di Kyiv di raggiungere questo traguardo. Più di una dozzina di diplomatici e funzionari degli stati dell'UE sono stati privatamente più cauti, indicando ostacoli formidabili che Kyiv e l'UE dovranno superare prima che l'Ucrania possa entrare.

"Girando intorno ti rendi conto che, in molti paesi, i politici non si aspettano che l'Ucrania entri in 10 anni", ha affermato Gerald Knaus, presidente dell'istituto di ricerca European Stability Initiative. Tuttavia, qualsiasi messaggio che l'UE non sia seria riguardo all'adesione dell'Ucrania potrebbe avere un effetto demoralizzante sul paese "che nessuno in Europa vuole vedere", ha sottolineato Knaus, esperto di accessione UE.

Anche nei casi semplici, ci vogliono anni di negoziati e riforme legali affinché un paese candidato soddisfi gli standard politici, democratici ed economici dell'UE. Kyiv affronta sfide aggiuntive come l'incertezza sull'esito della guerra, una storia di corruzione radicata e le grandi dimensioni dell'Ucrania, che complicano il processo di integrazione.

Lo portavoce del Ministero degli Affari Esteri ucraino Heorhii Tykhyi ha affermato che uno scetticismo nell'UE era prevedibile ma ha aggiunto: "Ottenere l'Ucrania dentro l'Unione europea è benefico per l'Unione europea". Ha sottolineato che "non è semplicemente l'Ucrania che chiede di entrare. L'Ucrania ha l'esercito più capace, provato in battaglia e pronto al combattimento del continente - un milione di persone".

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Opinione pubblica e procedure di voto

Gli ostacoli affrontati dall'UE includono l'ascesa di partiti populisti opposti all'adesione dell'Ucrania in alcuni paesi dell'UE. L'ammissione di un paese candidato deve essere approvata da tutti i 27 stati dell'UE e la Francia probabilmente terrà un referendum sulla candidatura ucraina. Solo il 47% dei residenti dell'UE dice che l'Ucrania dovrebbe entrare nei prossimi anni, in calo dal 69% nel marzo 2022, secondo un sondaggio pubblicato ad ottobre dalla Bertelsmann Stiftung, una fondazione politica tedesca.

In Francia e Polonia, il 57% di coloro che sono stati intervistati si opponeva all'adesione ucraina nei prossimi anni. In Germania, la figura era del 59%. Un alto diplomatico europeo che ha chiesto di non essere nominato per discutere questioni politiche sensibili ha affermato che l'adesione dell'Ucrania non era una prospettiva realistica nei prossimi anni.

Un altro ha detto che con multiple elezioni nazionali programmate il prossimo anno, molti governi saranno troppo impegnati per fare il caso per l'allargamento del blocco. Gli Stati Uniti sono contrari all'adesione dell'Ucrania alla NATO, quindi l'adesione all'UE potrebbe essere la migliore speranza di Kyiv di rivendicare una vittoria geopolitica quando finisce la guerra, dicono gli analisti politici.

I leader che spingono più duramente per un'adesione rapida, come quelli nei Baltici, dicono che Kyiv rafforzerebbe l'UE rendendola più forte e sicura. Lungo il confine polacco con l'Ucrania, alcuni residenti dicono che l'adesione dell'Ucrania all'UE migliorerebbe la sicurezza regionale, ma che gli europei non dovrebbero sostenere i costi.