I leader europei e gli inviati di Trump si riuniscono a Berlino per discutere garanzie di sicurezza e sostegno a Kiev, mentre Trump e Putin si incontrano in Cina.

I principali alleati europei dell'Ucraina e gli inviati speciali del presidente degli Stati Uniti Donald Trump si incontreranno giovedì a Berlino per una riunione strategica cruciale. L'evento, che riunisce i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna, Polonia e Italia, vedrà la partecipazione anche di Steve Witkoff e Jared Kushner. Questo incontro della Coalizione dei Volenterosi mira a ribadire l'impegno europeo nel sostenere Kiev in un momento di intensa pressione diplomatica globale.

Riunione a Berlino e inviati speciali USA

La riunione di Berlino si configura come una risposta coordinata delle potenze occidentali alla crescente attività diplomatica tra Washington e Mosca. Gli inviati speciali di Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner, parteciperanno ai lavori insieme al segretario generale della NATO Mark Rutte. L'obiettivo dichiarato è presentare un fronte unito e coerente, dimostrando che l'Europa rimane un attore fondamentale nella ricerca di una risoluzione del conflitto. La presenza di questi figure chiave sottolinea l'importanza di integrare le prospettive americane con le posizioni europee consolidate.

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Garanzie di sicurezza vincolanti

Secondo gli funzionari tedeschi, l'incontro si concentrerà sul riaffermare l'impegno verso garanzie di sicurezza robuste e legalmente vincolanti. Queste misure entrerebbero in vigore immediatamente dopo la cessazione del fuoco, assicurando una protezione duratura per l'Ucraina. La tempistica dell'evento è stata scelta strategicamente per consentire agli alleati europei di formulare una risposta rapida e congiunta. Tale reazione sarebbe necessaria in caso di annunci significativi emergenti dal summit che si svolge simultaneamente in Cina.

Divergenze con gli Stati Uniti

Le relazioni transatlantiche sono diventate più tese man mano che l'amministrazione Trump ha ridotto il sostegno a Kiev. Gli Stati Uniti insistono affinché i partner della NATO aumentino la spesa per la propria difesa. Questa divergenza è emersa chiaramente martedì, quando Germania e Gran Bretagna hanno respinto le critiche americane riguardo alle campagne di attacchi profondi ucraini contro l'infrastruttura petrolifera russa. Il primo ministro britannico Andy Burnham ha dichiarato che la riunione segnera l'unità europea nel cercare una pace giusta e duratura.

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Supporto militare e finanziario

La Gran Bretagna annuncerà nuovi dettagli su un pacchetto di supporto che include droni a lungo raggio capaci di colpire profondità nel territorio russo. Questi strumenti saranno accompagnati da droni di sorveglianza e logistica per potenziare le capacità difensive di Kiev. Parallelamente, la Commissione Europea ha proposto un nuovo prestito di 45 miliardi di euro per colmare un divario di finanziamento di 70 miliardi di euro per il prossimo anno. Questo sforzo finanziario è cruciale per mantenere le strutture statali ucraine operative durante l'inverno.

Impatto geopolitico e prossimi passi

Il vertice a Shenzhen, con la presenza di Donald Trump e Vladimir Putin insieme al presidente cinese Xi Jinping, ha alimentato preoccupazioni in Europa. Molti temono che decisioni sul futuro del continente possano essere prese senza alcun input europeo. La riunione di Berlino è quindi vista come un contrappeso essenziale a questi sviluppi. Le manovre diplomatiche continueranno a intensificarsi nelle prossime settimane mentre la Coalizione dei Volenterosi testa le proprie capacità di supporto attraverso esercitazioni militari in Polonia.