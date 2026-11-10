Ucraina, Giorgetti non firma gli aiuti: crisi nella coalizione di governo

Il ministro dell'Economia Giorgetti blocca il tredicesimo pacchetto di aiuti all'Ucraina senza la sua firma. La Lega si oppone mentre Meloni vuole procedere, rischiando la governabilità.

La firma mancante del tredicesimo pacchetto di aiuti per l'Ucraina da parte del ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha trasformato una decisione di politica estera in un serio giallo politico. Questo atto formale mancante conferma che il sostegno a Kiev rimane il principale motivo di frattura all'interno dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Il blocco della firma ministeriale

Giancarlo Giorgetti, titolare del Dicastero dell'Economia ed esponente di spicco della Lega, non ha ancora apposto la sua firma sul nuovo provvedimento, come invece prevede la procedura standard per la sua pubblicazione. La natura della sua assenza è diventata immediatamente sospetta, considerando la posizione dichiaratamente contraria del suo partito a nuovi aiuti militari. Questa mancata sigla suggerisce che i vincoli di partito pesino più delle dinamiche governative immediate.

Also read Aiuti Ucraina: Giorgetti firma tredicesimo pacchetto nonostante Lega

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, presenterà il pacchetto nelle prossime ore al Copasir. Parallelamente, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva annunciato lunedì sera la regolarità della procedura, affermando che il documento era stato firmato da tutti i membri del governo. Tuttavia, la rivelazione successiva sulla mancanza della firma di Giorgetti ha smentito questa narrazione, creando tensione.

Difese e giustificazioni tecniche

Alcuni esponenti del governo cercano di minimizzare la crisi, definendola un semplice problema tecnico. Sostenendo che il pacchetto sia classificato e debba essere firmato a vista, viene citata la presenza di Giorgetti a Bruxelles come motivo dell'assenza. Crosetto ha rilanciato questa linea, spiegando a Repubblica che la mancata firma dipende esclusivamente dall'assenza fisica del ministro e non da una decisione politica di blocco.

Advertisement

Il titolare della Difesa ha inoltre chiarito la posizione italiana sulla presenza di truppe europee in Ucraina. Ha affermato che escludere tale presenza è un caveat storico del governo italiano. Tuttavia, ha aggiunto che il discorso cambia radicalmente dal punto di vista dei contributori finanziari, notando come Berlino abbia inviato miliardi molto superiori agli investimenti italiani in due anni.

La frattura con la Lega e Salvini

È difficile non collegare questo blocco alla linea del vicepremier Matteo Salvini, che ha espresso perplessità esplicite sugli aiuti militari a Kiev. Dopo il recente congresso, Salvini ha richiesto rispetto agli alleati e ha proposto un cambio di passo: cessare l'invio di armi e aprire altri canali diplomatici. Questa posizione rappresenta un netto distacco dalla strategia attuale.

Dall'altra parte, la premier Giorgia Meloni e il partito Forza Italia restano fermi sulla necessità di proseguire il sostegno a Kiev fino a quando sarà necessario. La divergenza tra la linea dura del vicepremier leghista e la posizione del governo centrale crea un conflitto irrisolto. Senza la firma di Giorgetti, il decreto non può essere pubblicato e gli aiuti, sia militari che civili, restano bloccati.

Conseguenze per la governabilità

Si apre ora una delicata partita nella maggioranza che potrebbe sfociare in uno scontro pubblico, già a partire dal passaggio al Copasir. I risvolti politici sono difficili da decifrare, poiché la mancanza di pubblicazione del decreto paralizza l'assistenza internazionale. Alcuni osservatori prevedono che Giorgetti finirà per firmare, evitando il collasso.

Advertisement

Altrimenti, l'esperienza del governo di centrodestra rischierebbe di arrivare pericolosamente vicina al capolinea. Uno scenario definito surreale da molti addetti ai lavori, ma che potrebbe verificarsi se le tensioni interne non trovano una soluzione rapida. La firma mancante di Giorgetti potrebbe quindi diventare il punto di non ritorno per la stabilità dell'esecutivo.