Ucraina: incendio nella Cattedrale dell'Assunzione della Lavra di Pechersk a Kiev

Un incendio ha colpito la Cattedrale dell'Assunzione della Lavra di Pechersk a Kiev, una delle più antiche e famose cattedrali dell'Ucraina. L'attacco è stato definito 'mirato' dall'Ucraina e ha causato gravi danni alla cattedrale, che è stata colpita da un drone kamikaze russo. Il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha descritto l'attacco come 'uno dei crimini più gravi della Russia contro la cultura cristiana fino a oggi'.

Una ripresa dal drone mostra i vigili del fuoco all'opera per spegnere un incendio nella Cattedrale dell'Assunzione della Lavra di Pechersk a Kiev , colpita durante gli attacchi russi con missili e droni nel contesto dell'offensiva russa contro l' Ucraina , a Kiev , Ucraina , il 15 giugno 2026.

I vigili del fuoco e i dipendenti stavano ripulendo il luogo dopo quello che l'Ucraina ha definito un attacco mirato da parte della Russia, che ha causato gravi danni a una cattedrale di Kiev di quasi 1.000 anni, famosa per i suoi affreschi storici e i manufatti in argento. L'attacco ha incendiato il tetto della Cattedrale della Dormizione, la cattedrale principale del complesso monastico della Lavra di Pechersk a Kiev, un simbolo della storia spirituale e culturale dell'Ucraina le cui cupole dorate sovrastano la capitale da secoli.

Il primo viceministro della Cultura Ivan Verbytskyi ha dichiarato alla televisione ucraina che le reliquie religiose più preziose erano state messe in salvo. Sebbene il tetto fosse gravemente danneggiato, la struttura e le pareti della cattedrale erano ancora in piedi, ha detto, aggiungendo che l'iconostasi - uno schermo decorato che separa la navata dal santuario - non aveva subito danni significativi.

Enormi pennacchi di fumo nero si sono alzati sopra le cupole dorate nelle prime ore di lunedì, mentre i vigili del fuoco utilizzavano gru ed elicotteri per spegnere le fiamme con l'acqua. Il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha descritto l'attacco sul complesso come 'uno dei crimini più gravi della Russia contro la cultura cristiana fino a oggi'.

L'SBU, il servizio di sicurezza ucraino, ha dichiarato di aver recuperato frammenti di un drone Geran-2, un drone kamikaze russo, presso il luogo dell'attacco e di aver pubblicato immagini del relitto. La Reuters non ha potuto verificare l'informazione in modo indipendente. È la prima volta che il sito è stato colpito in guerra, che è iniziata nel febbraio 2022 quando il Presidente russo Vladimir Putin ha inviato decine di migliaia di soldati in Ucraina.

'La Lavra di Pechersk è stata colpita per la prima volta in inverno, ma la notte scorsa è stata la prima volta che è stato colpito un obiettivo deliberato e preciso', ha dichiarato Maksym Ostapenko, direttore generale del complesso, alla Reuters. 'È anche la prima volta che abbiamo visto danni su una scala così grande'. 'Al momento, possiamo vedere danni gravi a tutte le parti superiori della cattedrale. C'è un alto rischio per la parte inferiore - affreschi, iconostasi'.

Ostapenko ha fatto riferimento ai pannelli d'argento, che ha detto essere stati recuperati durante i lavori di scavo dopo che la cattedrale è stata fatta saltare in aria nel 1941 su ordine del dittatore sovietico Josef Stalin. Circa l'80% della cattedrale è stata distrutta in quella esplosione e è stata ricostruita 25 anni fa, con la restaurazione dell'iconostasi completata solo lo scorso anno, ha detto.

'Questo è uno degli esempi più noti dell'eredità culturale e storica dell'Ucraina che la Russia sta mirando a distruggere precisamente', ha detto Ostapenko





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