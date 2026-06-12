Ucraina: inizia il processo di adesione all'UE con il primo cluster negoziale. Via libera IMF a nuovi aiuti

Il governo ucraino ha dato il via ai negoziati formali per l'ingresso nell'Unione europea con l'apertura del primo cluster tematico, superando l'opposizione ungherese. Il presidente Zelensky ha definito la decisione un passo significativo per il futuro del paese. Nel frattempo, il FMI ha sbloccato una nuova tranche di finanziamento per quasi 700 milioni di dollari, confermando il sostegno economico internazionale nonostante alcuni ritardi nelle riforme.

L'apertura ufficiale dei negoziati di adesione dell' Ucraina all'Unione europea segna una tappa storica nel percorso di integrazione europea di Kiev, fortemente voluto dal presidente Volodymyr Zelensky .

L'avvio del primo cluster negoziale, dedicato agli aspetti fondamentali dello Stato di diritto e delle istituzioni democratiche, avviene dopo il superamento del veto ungherese e rappresenta un sostegno politico e morale cruciale per il paese in guerra. Sebbene il processo di adesione completo possa durare anni, la mossa simbolica rafforza la prospettiva europea dell'Ucraina e testimonia la determinazione dimostrata nelle riforme nonostante le immense sfide.

Parallelamente, il Fondo Monetario Internazionale ha approvato una nuova tranche di aiuti per circa 690 milioni di dollari, dopo aver completato la prima revisione del programma da 8,1 miliardi, segnalando la prosecuzione del sostegno finanziario internazionale nonostante ritardi nelle riforme strutturali





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