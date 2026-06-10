Ucraina intensifica gli attacchi alla logistica russa nel sud: colpito il porto di Mariupol e il ponte di Chonhar

Le forze ucraine hanno condotto raid con droni contro infrastrutture chiave nel sud occupato, incluso il porto di Mariupol e il ponte di Chonhar, nella speranza di interrompere le linee di rifornimento russe e rallentare l'avanzata di Mosca lungo il fronte meridionale.

Le forze armate ucraine hanno condotto una serie di attacchi mirati contro infrastrutture logistiche strategiche nelle regioni occupate della Russia meridionale,加剧ando la pressione sulle linee di rifornimento di Mosca.

Il porto di Mariupol, sotto controllo russo, è stato colpito da un attacco con droni che ha danneggiato centrali elettriche, depositi di carburante, infrastrutture di manutenzione e la torre di controllo, causando un blackout completo e riducendo significativamente la capacità del porto di fungere da hub logistico per le forze russe. Questo raid segue i bombardamenti dei giorni precedenti contro il ponte di Chonhar, un importante valico che collega la Crimea occupata alla regione di Kherson, interrompendo temporaneamente il traffico.

Questi attacchi fanno parte di una strategia ucraina a lungo termine per indebolire la macchina bellica russa colpendo obiettivi lontani dal fronte, come ponti, depositi di carburante e impianti energetici, rallentando così i rifornimenti alle truppe di Mosca. Analisti militari osservano che, nonostante i progressi limitati di Mosca lungo il fronte di 1.200 chilometri, la campagna di sabotaggio delle reti logistiche sta complicando le operazioni offensive russe, specialmente nelle aree dove emerge una resistenza ucraina più organizzata.

Il gruppo di analisi open source ucraino DeepState ha definito l'iniziativa come un vero e proprio blocco delle linee di approvvigionamento nel sud occupato,capace di ulteriormente compromettere gli sforzi bellici di Mosca. Anche blogger militari russi, come Yuri Baranchik, hanno riconosciuto che l'intensificazione degli attacchi dimostra che Kiev ha colmato il divario nelle capacità di colpire a lungo raggio, raggiungendo un livello parità con le forze russe in questo tipo di operazioni.

La capacità di sorveglianza e di attacco preciso, mostrata anche dal 1° Corpo d'Armata Azov e dal Reggimento d'Assalto Separato, evidenzia un coordinamento tra intelligence e unità operative che permette di colpire obiettivi in tempo reale, rendendo più costoso ogni movimento logistico per l'esercito russo. Questi sviluppi avvengono in un contesto di stallo sul campo, dove Mosca cerca di mantenere una lenta avanzata in alcune zone, ma deve ora affrontare la continua minaccia di interruzioni alle proprie linee di comunicazione, un fattore che potrebbe avere effetti cumulativi sul morale e sulla capacità di sostenere le operazioni a lungo termine





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