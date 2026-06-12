Ucraina intensifica gli attacchi alla rete logistica russa in Crimea e in territorio russo: crisi carburante a Sebastopoli

L'Ucraina ha sferrato una serie di attacchi mirati contro infrastrutture chiave in Crimea e in Russia per isolare la penisola occupata. Il ponte di Armiansk è stato colpito insieme a una colonna militare, mentre raid lontani dal fronte hanno danneggiato raffinerie e impianti. La Russia ammette una grave crisi di approvvigionamento di carburante in Crimea.

L'Ucraina intensifica la sua campagna militare contro le infrastrutture logistiche russe nella penisola di Crimea e in territorio russo, con l'obiettivo dichiarato di isolare strategicamente la regione occupata dal 2014.

Tra il 10 e l'11 giugno, le forze di Kiev hanno condotto un vasto attacco notturno che ha colpito il ponte di Armiansk, situato sull'istmo di Perekop, uno dei principali valichi terrestri che collegano la Crimea ai territori occupati del sud dell'Ucraina. Secondo il rapporto ucraino, l'operazione ha coinvolto circa 50 veicoli militari russi, tra cui una colonna di mezzi carichi di carburante e munizioni, causando presumibilmente danni significativi alla struttura del ponte e paralizzando una rotta logistica considerata vitale per il rifornimento delle truppe russe schierate nel fronte meridionale, in particolare verso l'area di Zaporizhzhia.

Le autorità filorusse della regione occupata di Kherson hanno ammesso danni a più ponti lungo la rotta verso la Crimea, inclusi quelli nell'area Perekop-Armiansk, pur senza confermare il bilancio delle perdite fornito da Kyiv. Questo attacco si inserisce in una serie più ampia di operazioni che hanno interessato anche altri collegamenti, come il ponte di Chonhar, una delle principali vie stradali fra la Crimea occupata e la regione di Kherson, dove immagini satellitari del progetto investigativo di Radio Liberty hanno mostrato segni compatibili con precedenti attacchi e la Presence di un attraversamento su pontoni.

La campagna ucraina non si limita alla Crimea, ma si estende sempre più in profondità nel territorio russo, colpendo siti strategici di approvvigionamento energetico. Nelle stesse ore dei raid in Crimea, Kiev ha preso di mira raffinerie e impianti petrolchimici, tra cui le strutture Tatneft Taneco e Taif-Nk in Tatarstan e l'impianto Tolyattikauchuk nella regione di Samara.

Inoltre, per la prima volta è stato utilizzato il missile da crociera low cost "Flamingo", ideato dall'Ucraina, che ha colpito una fabbrica di componenti elettroniche per droni a Cheboksary, nella Ciuvascia, a oltre 1000 chilometri di distanza dal fronte. Questi attacchi hanno lo scopo di degradare la capacità logistica russa non solo nella penisola crimeana ma anche nelle sue reti di rifornimento interne, creando disagi e interruzioni significative.

Gli effetti di questa campagna sono già tangibili per la popolazione locale e per le autorità russe. Il Cremlino ha riconosciuto l'esistenza di problemi di approvvigionamento in Crimea, promettendo misure correttive. Il governatore filorusso di Sebastopoli, Mikhail Razvozhaev, ha ammesso che la distribuzione della benzina razionata è stata ritardata perché i camion non riuscivano a raggiungere la città a causa dei danni alle rotte di rifornimento.

A fine maggio, le autorità avevano imposto limitazioni alle vendite di carburante, con un tetto di 20 litri alla settimana per proprietario di veicolo tramite coupon, subito esauriti, e lunghe code alle stazioni di servizio. Secondo il comandante delle Forze dei sistemi senza pilota ucraine, Robert "Madyar" Brovdi, l'obiettivo è tagliare i collegamenti tra la Crimea e la Russia, e gli attacchi con droni avrebbero già ridotto di oltre due terzi il traffico militare lungo la cosiddetta autostrada "Novorossiya", il corridoio usato dai russi attraverso i territori occupati del sud ucraino.

La situazione è stata descritta come la peggiore crisi del carburante in Crimea dall'annessione russa del 2014





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