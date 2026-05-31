Ucraina intensifica gli attacchi con droni: colpite raffineria, oleodotto e depositi di carburante in Russia

L'Ucraina ha condotto una vasta operazione con droni contro infrastrutture energetiche russe, colpendo una raffineria a Saratov, una stazione di pompaggio a Kirov e depositi di carburante in più regioni, mentre la Russia risponde con un massiccio lancio di droni, in gran parte intercettati.

Nella notte tra venerdì e sabato, le forze ucraine hanno condotto una vasta operazione con droni contro diverse regioni della Russia , colpendo infrastrutture energetiche strategiche in un escalation significativa del conflitto.

L'Ucraina ha rivendicato attacchi alla raffineria di petrolio di Saratov, sul fiume Volga, causando un vasto incendio, e alla stazione di pompaggio di Lazarevo nella regione di Kirov, che fa parte dell'oleodotto Surgut-Gorky-Polotsk, via di trasporto cruciale per il greggio siberiano verso la Bielorussia. Nella regione di Rostov, al confine con il Donbas, un deposito di carburante a Matveyev Kurgan è stato colpito provocando un grande incendio.

Anche le regioni di Voronezh e Belgorod, entrambe confinanti con l'Ucraina, hanno riportato danni, con tre civili feriti a Belgorod. In risposta, la Russia ha lanciato un massiccio attacco con droni, 229 in totale, di cui 212 abbattuti dalle difese ucraine nel nord e nell'est del paese. Parallelamente, nella penisola di Crimea, sotto controllo russo, sono state introdotte restrizioni alla vendita di benzina, probabilmente in reazione ai ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture carburanti nella Russia sud-occidentale.

I governatori regionali russi hanno confermato danni a infrastrutture civili senza fornire dettagli completi, mentre l'Ucraina continua a colpire obiettivi che sanguinano l'economia russa, intensificando la sua campagna di attacchi a distanza





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