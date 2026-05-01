Ucraina: la guerra si fa industriale e tecnologica, Kiev colpisce il cuore energetico russo

Il conflitto in Ucraina si è trasformato in una guerra di logoramento industriale e tecnologica, con Kiev che colpisce le infrastrutture energetiche russe e Mosca che punta sulla quantità di uomini. Droni, robot e attacchi in profondità sono diventati elementi chiave della strategia ucraina.

La guerra in Ucraina ha subito una trasformazione significativa rispetto ai primi mesi dell'invasione russa. Non si tratta più di ampi movimenti di carri armati, ma di un conflitto sempre più caratterizzato da una dimensione industriale e tecnologica, dove algoritmi, droni e sistemi robotici giocano un ruolo cruciale.

Mentre la Russia intensifica la sua offensiva nel Donbass, l'Ucraina risponde colpendo infrastrutture energetiche vitali per la macchina bellica russa. Le stime indicano che la raffinazione del petrolio russo ha raggiunto i livelli più bassi dal 2009, a seguito di attacchi mirati a raffinerie, depositi e terminal petroliferi. Questi attacchi non sono più azioni isolate, ma una vera e propria campagna volta a indebolire il cuore economico e logistico della guerra di Putin.

La raffineria di Permnefteorgsintez a Perm Krai è stata attaccata per il secondo giorno consecutivo, con un incendio in espansione, e numerose altre infrastrutture petrolifere russe sono state colpite, riducendo la capacità di raffinazione e complicando la gestione dei flussi energetici. Questo comporta per Mosca una duplice sfida: minori entrate e maggiori difficoltà nel garantire carburante, trasporti e rifornimenti a un fronte esteso per oltre mille chilometri.

Sebbene la macchina militare russa non sia prossima al collasso, la guerra di logoramento si sta spostando sempre più sul terreno della logistica, con particolare attenzione a raffinerie, ferrovie, depositi e oleodotti. La capacità di colpire questi nodi strategici permette di rallentare l'avversario prima ancora dello scontro diretto. Mentre Mosca punta sulla quantità, con l'Ucraina che stima un reclutamento di oltre 400mila uomini entro il 2026, Kiev risponde con la tecnologia.

Un episodio emblematico è la conquista di una posizione russa tramite l'impiego di droni e veicoli terrestri senza pilota, senza l'invio di fanteria ucraina all'assalto. Questo segna un passo importante, sebbene sia prematuro parlare di una guerra combattuta interamente dalle macchine.

Tuttavia, i veicoli terrestri robotizzati (UgV) stanno già modificando il fronte, trasportando munizioni, evacuando feriti, posando cariche e raggiungendo zone ad alto rischio per i soldati. In particolare, le cosiddette 'kill zone', aree sorvegliate da droni guidati a fibra ottica, rendono ogni movimento potenzialmente letale. Nonostante le difficoltà russe, la situazione per Kiev rimane estremamente complessa.

La pressione principale si concentra nel Donetsk, attorno alla cosiddetta 'cintura delle fortezze', che comprende Kramatorsk, Slovyansk, Druzhkivka e Kostiantynivka, considerate fondamentali per la difesa ucraina nell'Est. Mosca ha identificato questa fascia come uno snodo decisivo per l'equilibrio del fronte nel Donbass. Le direttrici più sensibili rimangono cinque, con una postura più prudente a Zaporizhzhia, ma con la difesa delle posizioni conquistate, e un'area cruciale per la logistica a Pavlohrad.

A nord, tra Sumy e Kharkiv, le pressioni russe mirano a disperdere uomini e mezzi ucraini. La crisi di truppe rimane un problema per l'Ucraina, che deve affrontare stanchezza, rotazioni difficili e carenze nelle unità di prima linea, con nuovi limiti imposti alle permanenze prolungate nelle posizioni avanzate per gestire la pressione sui soldati. Il Cremlino sembra puntare sulla durata del conflitto, aumentando il numero di uomini e intensificando la pressione sul fronte, con l'obiettivo di logorare politicamente l'Occidente.

Kiev, invece, cerca di compensare la minore disponibilità di personale con droni, robot, produzione interna e attacchi in profondità. La questione centrale non è più solo la conquista di territorio, ma la capacità di sostenere il costo industriale della guerra nel tempo. In un conflitto di logoramento, non vince necessariamente chi ha più uomini, ma chi riesce a rifornirli, proteggerli e farli arrivare dove servono.

Oggi, la vulnerabilità più evidente della Russia non risiede solo al fronte, ma nelle raffinerie in fiamme, nei depositi sotto attacco, nelle ferrovie esposte e in una logistica che Kiev sta trasformando nel vero campo di battaglia. La guerra si è evoluta in una sfida di resilienza industriale e tecnologica, dove la capacità di adattamento e innovazione saranno determinanti per il risultato finale.

L'Ucraina sta dimostrando una notevole capacità di sfruttare le nuove tecnologie per contrastare la superiorità numerica russa, mentre la Russia cerca di compensare le proprie debolezze logistiche con una strategia di logoramento basata sulla quantità. Il futuro del conflitto dipenderà dalla capacità di entrambi i contendenti di sostenere questo sforzo prolungato e di adattarsi alle mutevoli dinamiche del campo di battaglia





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ucraina Russia Guerra Droni Logistica Energia Donbass

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Parata del 9 maggio a Mosca senza mezzi militari: “Rischio attentati ucraini”'A causa dell’attuale situazione operativa, gli studenti delle scuole militari Suvorov e Nakhimov, il corpo dei cadetti e il convoglio di veicoli militari non parteciperanno alla parata militare quest’anno', ha spiegato la Difesa russa

Read more »

Putin sente Trump, colloquio di un'ora e mezza tra lo 'zar' e il tycoon: cosa succedeLungo colloquio tra i due leader, tra i temi l'Ucraina e l'Iran

Read more »

Una diplomazia europea per KievBruxelles, rimasta sola a sostenere l’Ucraina, deve riuscire a trattare con Mosca

Read more »

La Ue: “Pieno sostegno alla linea dura di Giuli contro Mosca alla Biennale”Micallef, il commissario alla Cultura: «L’apertura del padiglione di Mosca incompatibile con i principi europei»

Read more »

L'attivista della Flotilla: 'Ho visto alcune barche illuminarsi e poi sparire''Radio in tilt e tanti droni, così abbiamo avviato le manovre anti-intercetto' (ANSA)

Read more »

'Il cielo pieno di droni, le barche danneggiate alla deriva'Il cielo pieno di droni, i canali radio in tilt e le barche abbordate lasciate andare alla deriva con i motori distrutti. (ANSA)

Read more »