Ucraina: la minaccia atomica torna attuale, Crosetto condanna le parole di Ben Gvir

La guerra in Ucraina ha riportato la minaccia atomica alla ribalta, qualcosa che credevamo fosse solo parte della storia. Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, ha dichiarato che il conflitto non mostra segni di rallentamento e la narrazione di guerra è diventata parte della nostra vita quotidiana. Inoltre, ha sottolineato che ci vorrebbero almeno dieci anni per la federazione russa per completare la conquista del Donbass e diversi decenni per conquistare l'intero territorio ucraino. In un'altra notizia, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha condannato le parole del ministro della Sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben Gvir, definendole inaccettabili.

La guerra in Ucraina ha portato la minaccia atomica a tornare attuale, qualcosa che credevamo fosse solo parte della storia. Il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto , ha dichiarato durante le comunicazioni alle commissioni riunite Esteri e Difesa di Camera e Senato che il conflitto non mostra segni di rallentamento e la narrazione di guerra è diventata parte della nostra vita quotidiana.

Inoltre, ha sottolineato che, mantenendo gli attuali ritmi operativi, ci vorrebbero almeno dieci anni per la federazione russa per completare la conquista del Donbass e diversi decenni per conquistare l'intero territorio ucraino. In un'altra notizia, il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha condannato le parole del ministro della Sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben Gvir, definendole inaccettabili.

Passando alla cronaca sportiva, ci sono stati scontri tra tifosi e agenti di polizia a New York dopo la partita delle finali NBA tra i Knicks e i San Antonio Spurs. Infine, l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avuto un'intervista accesa con una giornalista della NBC, Kristin Welker, discutendo delle elezioni statunitensi del 2020 e delle ragioni dietro le sue affermazioni





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La Procura di Roma iscrive Itamar Ben-Gvir nel registro degli indagatiLa Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir per le sue parole di scherno rivolte agli attivisti della Flotilla. Gli attivisti, tra cui anche italiani, erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod.

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Indagine su Ben-Gvir per il trattamento degli attivisti della flottiglia di GazaIl ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, è stato posto sotto indagine dalle autorità italiane per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia di Gaza dello scorso mese. La fonte giudiziaria, che ha richiesto l'anonimato, ha confermato le precedenti segnalazioni delle agenzie di stampa italiane e ha dichiarato che Ben-Gvir è indagato per sospetto di tortura e rapimento di cittadini italiani che facevano parte degli attivisti. Se l'indagine confermerà le accuse, i pubblici ministeri potrebbero presentare una richiesta formale di processo. In risposta all'indagine italiana, Ben-Gvir ha dichiarato in un comunicato: "Non mi sottrarrò a un'indagine o a un'altra e continuerò a stare orgogliosamente al fianco dei nostri combattenti". Israele e Ben-Gvir hanno affrontato crescenti critiche internazionali dopo che il ministro, a fine maggio, ha pubblicato un video che mostrava gli attivisti di Gaza detenuti inginocchiati con le mani legate dopo che Israele aveva intercettato la flottiglia di aiuti in acque internazionali. Gli organizzatori hanno detto che tra i 430 attivisti detenuti dalla polizia israeliana c'erano anche cittadini italiani e della Corea del Sud. In un video che Ben-Gvir ha postato su X, gli agenti hanno costretto un'attivista a terra dopo che questa aveva cantato "Palestina libera, libera". Il governo del primo ministro italiano Giorgia Meloni ha definito "inaccettabile" il trattamento riservato agli attivisti e ha convocato l'ambasciatore israeliano per chiedere spiegazioni. L'Italia ha poi chiesto all'Unione europea di discutere delle sanzioni contro Ben-Gvir, mentre la Francia ha deciso di bandire Ben-Gvir dal proprio territorio. Gli organizzatori della flottiglia affermano di aver voluto rompere il blocco israeliano di Gaza fornendo assistenza umanitaria, che secondo gli organismi di assistenza scarseggia ancora nonostante il cessate il fuoco tra Israele e gli Stati Uniti.

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Tajani: “Parole di Ben-Gvir sull'Italia inaccettabili e indegne”Il ministro degli Esteri: “Dimostrano il suo livello politico e morale, respingiamo al mittente qualsiasi offesa”

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