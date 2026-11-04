Ucraina: NABU smaschera corruzione SBU e Procura Generale

L'Ufficio Nazionale Anticorruzione ucraino rivela un'indagine che coinvolge alti funzionari di sicurezza e polizia per tangenti legate a truffe telematiche.

Gli investigatori dell'Ufficio Nazionale Anticorruzione ( NABU) hanno annunciato mercoledì che alti funzionari dei servizi di sicurezza e delle forze dell'ordine sono coinvolti nell'insabbiamento di una vasta operazione fraudolenta. Questa rivelazione fa parte di un'indagine in fase di espansione che ha già portato alle dimissioni figure di vertice del governo ucraino, segnando un colpo significativo contro la corruzione istituzionale nel paese.

Dettagli sull'indagine sulle tangenti

Lente principali del servizio di sicurezza ucraino (SBU), della Polizia Nazionale e della Procura Generale avrebbero accettato tangenti per proteggere un call center utilizzato per truffare vittime ignare. La NABU ha confermato che questa organizzazione criminale prendeva di mira sia cittadini ucraini che stranieri, sfruttando la fiducia delle vittime attraverso metodi di ingegneria sociale sofisticati.

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Risposte istituzionali e sospensioni

Il SBU ha dichiarato di collaborare pienamente con gli investigatori e di aver avviato perquisizioni presso alcuni dei suoi dipendenti sotto esame. La Polizia Nazionale ha sospeso gli agenti coinvolti, invitando al contempo alla prudenza prima di trarre conclusioni definitive. L'ufficio del Procuratore Generale ha espresso disponibilità a cooperare, pur negando conoscenza preliminare di attività illegali da parte degli impiegati citati dall'NABU.

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Impatto politico e contesto europeo

L'indagine, resa pubblica a settembre, ha costretto l'ex procuratore generale Ruslan Kravchenko alle dimissioni dopo che le autorità hanno accusato un suo subordinato di aver contribuito alla gestione dell'anello criminoso. Kravchenko non è stato incriminato personalmente, ma il caso evidenzia le tensioni interne all'establishment politico ucraino mentre il paese cerca di aderire all'Unione europea e mantenere gli aiuti finanziari necessari per resistere all'invasione russa.

Caso energetico e recupero fondi

In parallelo, la NABU ha completato le indagini sul presunto riciclaggio di denaro nel settore energetico, un caso che aveva coinvolto un ex vice primo ministro, un ex ministro dell'Energia e l'ex capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelenskiy. Tutti gli imputati hanno negato qualsiasi illecito, ma l'agenzia sta ancora lavorando per recuperare i proventi delle tanganti sollecitate dagli appaltatori di imprese statali come Energoatom.