Ucraina, Parlamento vota ratifica prestito UE da 90 miliardi per sostenere finanze in guerra

Il parlamento ucraino si appresta a ratificare un maxi-prestito da 90 miliardi di euro con l'UE, bloccato per mesi dal veto ungherese e ora condizionato a riforme fiscali. Il voto arriva mentre il FMI inizia la revisione del suo programma da 8,1 miliardi e il paese, al quinto anno di conflitto, cerca di bilanciare spese militari e sociali.

Il parlamento ucraino è chiamato a votare giovedì la ratifica di un accordo di prestito da 90 miliardi di euro con l'Unione Europea, un pacchetto finanziario cruciale per alleviare la pressione sulle casse dello stato in guerra.

Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha presentato alla Verkhovna Rada i documenti necessari, tra cui il memorandum d'intesa sul programma di assistenza macrofinanziaria firmato la scorsa settimana. L'intesa, bloccata fino a poche settimane fa dal veto dell'Ungheria ora superato dal nuovo governo, prevede l'erogazione di 8,35 miliardi di euro per il sostegno di bilancio di quest'anno. Tali fondi saranno versati in tre tranche condizionate all'adozione da parte di Kiev di modifiche fiscali già indicate dal Fondo Monetario Internazionale.

Tuttavia, il percorso parlamentare incontra alcune resistenze: proprio all'inizio della settimana, una proposta di legge per aumentare le tasse sui pacchi inviati dall'estero è stata respinta, evidenziando le difficoltà nel convergere su tutte le riforme fiscali richieste. Tra le misure contestate figura anche l'introduzione di una tassa sui redditi generati attraverso le piattaforme digitali.

Parallelamente, una missione del FMI è arrivata a Kyiv per avviare la prima revisione del proprio programma di prestiti da 8,1 miliardi di dollari, approvato a febbraio. L'Ucraina, impegnata nel quinto anno di combattimenti contro l'invasione russa su larga scala, destina la stragrande maggioranza delle proprie entrate interne alla difesa militare, affidandosi così agli aiuti finanziari internazionali per garantire la copertura delle spese sociali e umanitarie della popolazione.

Il voto sulla ratifica del prestito UE andrà di pari passo con quello sulle modifiche al bilancio nazionale che, grazie a questo nuovo finanziamento, consentirebbero un incremento degli stanziamenti per la difesa. La conclusione positiva di questa procedura parlamentare rappresenterebbe un passo decisivo per consolidare la stabilità macroeconomica del paese in un momento di estrema tensione finanziaria, garantendo al contempo la continuità degli investimenti nel settore militare.

La comunità internazionale osserva con attenzione l'esito del vato, consapevole che il consolidamento del sostegno finanziario occidentale è un pilastro fondamentale per la resistenza ucraina e per la tenuta delle sue istituzioni democratiche sotto stress bellico





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