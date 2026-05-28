Ucraina ratifica prestito Ue da 90 miliardi per difesa e bilancio

Il Parlamento ucraino ha approvato l'accordo per un prestito Ue da 90 miliardi di euro, destinato a finanziare la difesa e coprire il deficit di bilancio in tempo di guerra.

Il Parlamento ucraino ha ratificato giovedì l'accordo di prestito con l'Unione europea da 90 miliardi di euro, un passo decisivo che permetterà al governo di aumentare in modo significativo la spesa per la difesa e sostenere lo sforzo bellico contro la Russia, ormai al quinto anno.

Il voto, che ha ottenuto 298 favorevoli, ben oltre i 226 necessari, è stato accolto con soddisfazione dal presidente Volodymyr Zelenskiy, il quale ha ringraziato i parlamentari e i partner europei, sottolineando che questi fondi rafforzeranno la resilienza del paese. Nonostante le difficoltà legate alla guerra, l'Ucraina dimostra di essere pronta a collaborare con l'Unione europea per garantire stabilità finanziaria e capacità di difesa.

L'approvazione finale del prestito da parte dell'UE era arrivata il mese scorso, dopo che l'Ungheria aveva ritirato il suo veto, sbloccando così una situazione che aveva causato ritardi e pressioni sul bilancio statale ucraino. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che il voto di giovedì spiana la strada ai primi esborsi già a giugno.

Il governo ucraino prevede di ricevere 3,2 miliardi di euro il mese prossimo e un totale di 45 miliardi entro la fine dell'anno; i restanti 45 miliardi saranno erogati nel 2027. La premier ucraino Yulia Svyrydenko ha specificato che i fondi saranno destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, al rafforzamento della resilienza energetica e alla copertura del deficit di bilancio, consentendo all'Ucraina di mantenere la stabilità macrofinanziaria e di adempiere agli obblighi sociali verso la popolazione.

Parallelamente, il Parlamento ha dato il via libera preliminare a una modifica del bilancio statale per il 2026, che riflette un livello più elevato di aiuti finanziari internazionali previsti per quest'anno. Secondo il disegno di legge approvato in prima lettura, il governo spenderà 31,8 miliardi di euro dal prestito UE per la difesa e 13,2 miliardi per coprire il deficit di bilancio.

Ciò consentirà di aumentare la spesa complessiva per la difesa a circa 100 miliardi di dollari quest'anno, rispetto ai 64 miliardi precedentemente previsti e ai 61,4 miliardi spesi l'anno scorso. Il finanziamento dell'UE contribuirà a ridurre il deficit di bilancio del 2026 al 12,1% del prodotto interno lordo, rispetto al 18,5% inizialmente pianificato.

I pagamenti del prestito sono condizionati a riforme, e qualsiasi arretramento nella lotta alla corruzione potrebbe portare a una sospensione temporanea degli aiuti, condizioni simili a quelle concordate con il Fondo Monetario Internazionale. Tra le misure richieste figurano l'aumento delle entrate interne, una maggiore trasparenza e condizioni di parità per fare affari in Ucraina.

Alcune di queste, come l'aumento delle tasse per i singoli imprenditori e la tassazione dei pacchi, sono impopolari e rischiano di incontrare ostacoli in Parlamento, poiché potrebbero danneggiare le piccole imprese e aumentare il costo della vita. Una missione di monitoraggio del FMI è attualmente a Kiev per la prima revisione del suo programma di prestiti da 8,1 miliardi di dollari





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