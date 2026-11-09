Ucraina Russia: esclusi i leader europei dai negoziati di Abu Dhabi

Mosca e Washington bloccano l'accesso a Ue e Nato. L'Europa resta fuori dalla stanza dei bottoni ad Abu Dhabi, mentre Kiev cerca di gestire la delegazione.

I rappresentanti europei non siederanno al tavolo ufficiale dei negoziati tra Russia e Ucraina ad Abu Dhabi. Le trattative, mediate dagli Stati Uniti, riprenderanno martedì e mercoledì con un formato rigorosamente trilaterale. Il Cremlino ha chiarito che only Mosca, Kiev e Washington sono i partecipanti diretti a questo incontro chiave. Questa decisione elimina ogni ambiguità sulla presenza dell'Europa nella capitale degli Emirati Arabi.

Esclusione europea dai negoziati

La posizione del Cremlino ha spazzato via giorni di polemiche e annunci confusi. Nessun alto funzionario europeo parteciperà alla sessione principale delle trattative. Il fatto che Mosca abbia imposto questo limite con una semplice dichiarazione evidenzia la debolezza del continente. L'Europa sta girando a vuoto attorno a una questione vitale per la propria sicurezza. La forma di un eventuale accordo per congelare la guerra rimane aperta ma l'accesso è bloccato.

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Divisioni e passi falsi dell'alleanza

Nonostante le recenti elezioni mid-term negli Stati Uniti, gli europei continuano a spiccare per debolezza. Il dossier dovrebbe vederli uniti, ma sono impegnati in rivalità interne. La Finlandia e la Norvegia hanno intrapreso un'iniziativa unilaterale che ha creato confusione. Questo approccio in ordine sparso ha costretto l'Ucraina a mettere una pezza. Il presidente Volodymyr Zelensky ha spiegato di essersi coordinato con Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione Europea ha ribadito che la discussione sulla sicurezza deve avvenire dopo il cessate il fuoco.

Presenze parallele e coordinamento a distanza

Alcuni europei saranno presenti ad Abu Dhabi, ma solo in incontri marginali fuori dalla stanza. Il capo della delegazione ucraina, Rustem Umerov, ha confermato la presenza di rappresentanti del gruppo E4. Regno Unito, Francia, Germania e Italia invieranno i propri delegati. Anche la Nato e la Commissione Europea saranno rappresentate. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha confermato l'invio del tredicesimo pacchetto di aiuti militari. La questione di una posizione unica Ue verrà affrontata a Dublino il 13 novembre.

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Ambiguità americana e strategie russe

I negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner mantengono un'ambiguità strategica. Promettono consultazioni strette con l'Europa per evolvere verso un formato multilaterale. In realtà, lasciano ai russi la percezione di escludere l'Europa. Donald Trump ha citato una soluzione che potrebbe coinvolgere l'intera Europa. Jared Kushner punterebbe a un modello simile al Consiglio Nato-Russia sospeso nel 2014. Questo paradosso riflette la debolezza domestica della Casa Bianca che si riflette sulla scena internazionale.

Impatto futuro e prossimi passi

La mancanza di una strategia comune europea è preoccupante per il futuro del continente. Il ritardo nel coordinamento influisce sulla capacità di negoziazione. Gli incontri di Dublino tenteranno di armonizzare le posizioni degli alleati. Tuttavia, il ritardo di una settimana pesa sui prossimi appuntamenti importanti. Il G7 degli Esteri in Francia e i colloqui di Abu Dhabi definiscono il quadro immediato. La sicurezza europea dipende dalla gestione di questa fase delicata e complessa.