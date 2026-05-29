Ucraina: Tajani ribadisce l'impegno contro la corruzione per l'adesione all'UE, nuovi attacchi con droni

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolinea l'importanza della lotta alla corruzione per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea, mentre si registrano nuovi attacchi con droni su infrastrutture portuali e la centrale nucleare di Zaporizhzhia subisce un'interruzione delle comunicazioni.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al termine del Consiglio Esteri informale a Cipro, ha ribadito l'impegno dell'Italia nel sostenere l' Ucraina nel percorso di adesione all' Unione Europea .

Tajani ha dichiarato: 'Noi dobbiamo cominciare ad aprire i tavoli sui vari settori per aderire all'Unione Europea. Abbiamo detto che c'è un tema che riguarda la corruzione. Durante l'incontro che ho avuto con Zelensky un mese fa, ho concordato una partecipazione anche della Guardia di Finanza per aiutare l'Ucraina a contrastare questo fenomeno. Già ci sono stati alcuni incontri, questa è una cosa che noi stiamo facendo, perché aiutare l'Ucraina non basta farlo con dichiarazioni.

' Il ministro ha sottolineato che la corruzione è un ostacolo fondamentale per l'integrazione europea e che sono necessarie riforme strutturali. Ha inoltre ricordato l'importanza dei Balcani occidentali, paesi che da anni attendono l'adesione all'UE e che sono considerati pronti per entrare, chiedendo che venga data loro priorità. Nel frattempo, la situazione sul campo rimane tesa. Droni hanno attaccato l'area portuale di Izmail, nella regione di Odessa.

Secondo le autorità locali, uno dei droni si è impigliato nei cavi dell'alta tensione, causando un'interruzione temporanea dell'erogazione di energia elettrica a cinque villaggi. Izmail, situato vicino al confine rumeno, ospita il più grande porto ucraino sul Danubio ed è un obiettivo strategico frequente per le forze russe.

Inoltre, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha segnalato un'interruzione delle comunicazioni presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'impianto ha perso sia la linea telefonica fissa che la connessione internet per circa 12 ore il 27 maggio, registrando la più lunga interruzione di questo tipo dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala. Questo episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza nucleare in una regione già martoriata dal conflitto. Altri incidenti hanno coinvolto paesi limitrofi.

Un drone ha colpito un edificio residenziale a Galati, in Romania, vicino al confine con l'Ucraina, secondo quanto riportato da una stazione radio rumena. Le autorità rumene stanno indagando sull'accaduto. Sul fronte russo, sistemi di difesa hanno abbattuto droni ucraini che avevano preso di mira infrastrutture energetiche e civili nella regione di Volgograd. Il governatore Andrei Bocharov ha riferito che un condominio è stato colpito, ma non ci sono state vittime secondo i dati preliminari.

La regione di Volgograd ospita una grande raffineria gestita dalla compagnia energetica russa Lukoil, rendendola un potenziale obiettivo. Questi sviluppi dimostrano come il conflitto continui a estendersi oltre i confini ucraini, coinvolgendo anche gli stati vicini e mettendo a rischio la stabilità regionale. L'Italia, attraverso il ministro Tajani, ribadisce il proprio sostegno all'Ucraina, sottolineando che la lotta alla corruzione è un passo fondamentale per il futuro europeo del paese, ma anche per garantire la trasparenza e l'efficacia degli aiuti internazionali





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