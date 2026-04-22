Kiev ha proposto di ribattezzare un territorio conteso in Ucraina con il nome di "Trump Force" per ottenere il sostegno di Donald Trump. Nel frattempo, in Italia, le famiglie mostrano una crescente attenzione verso un'alimentazione sana e sostenibile, con un aumento dei consumi di frutta e verdura.

Kiev ha tentato una mossa audace, puntando sull'ego dell'ex presidente americano Donald Trump nel tentativo di ottenere un sostegno maggiore da parte dell'amministrazione statunitense. La proposta, rivelata dal quotidiano americano, consisteva nel ribattezzare una porzione di territorio conteso in Ucraina con il nome di " Trump Force".

Il termine è stato utilizzato nei colloqui, ma non è stato formalmente incluso in alcun documento ufficiale. Un negoziatore ucraino ha persino creato un'immagine con l'intelligenza artificiale per visualizzare la nuova denominazione. Questa strategia si inserisce in un contesto di stallo nei negoziati di pace, bloccati di fatto da febbraio. Nel frattempo, i combattimenti continuano a intensificarsi in una regione divenuta teatro di scontri particolarmente cruenti, paragonabili a quelli visti durante la guerra in Donbass.

Il Cremlino, dal canto suo, ha espresso disponibilità a considerare una pace che implichi il ritiro delle forze ucraine dal confine amministrativo della regione, ma solo a condizione che la zona sia pattugliata dalla Guardia nazionale russa, una richiesta inaccettabile per Kiev. La porzione di terra in questione, lunga circa 80 chilometri e larga 65, era stata precedentemente ribattezzata "Trump Force". Questa tattica di appellarsi all'ego di Trump non è nuova.

In passato, altri Stati hanno cercato di influenzare il presidente americano attraverso iniziative simboliche, come la Siria che ha offerto di rimuovere le sanzioni in cambio della rimozione delle sanzioni imposte da Washington, o la Polonia che si è offerta di finanziare la costruzione di una base militare americana con il nome di "Fort Trump". Parallelamente a queste dinamiche geopolitiche, in Italia si registra una crescente attenzione da parte delle famiglie verso un'alimentazione sana, sostenibile e basata su prodotti vegetali, con una riscoperta del piacere di cucinare in casa.

L'analisi presentata da ISMEA in occasione di Macfrut 2026, intitolata "Gli acquisti di frutta e verdura delle famiglie con figli under 16 – Le scelte delle famiglie che nutrono la generazione Alpha", evidenzia questo trend. Il dibattito, organizzato nell'area Masaf-Ismea dedicata al Programma comunitario Frutta e Verdura nelle scuole, ha visto la partecipazione di figure chiave di ISMEA.

Nel 2025, la spesa complessiva delle famiglie italiane per alimentari e bevande analcoliche ha raggiunto i 193,7 miliardi di euro, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. L'ortofrutta si conferma un settore trainante, con un valore di quasi 43 miliardi di euro e una quota del 23% sul totale del settore alimentare. I dati dell'Osservatorio Ismea-Niq mostrano un aumento generalizzato dei consumi di prodotti ortofrutticoli, sia in termini di valore che di volume.

In particolare, nel 2025 si sono registrati aumenti negli acquisti di ortaggi (+3,3%), patate (+5,3%), frutta a guscio (+2,7%), conserve vegetali e legumi in scatola (+0,7%), ortaggi surgelati (+0,8%), patate surgelate (+1,4%), castagne (+4,6%), kiwi (+7,2%), fragole (+8,9%). Performance particolarmente positive sono state registrate per i frutti rossi (mirtilli +26%, more +37%) e la frutta tropicale (mango +36%, avocado +47%). Il segmento biologico è in forte crescita, con un incremento del 7% in quantità e del 7,9% in valore.

Queste scelte di consumo sono influenzate da cambiamenti demografici e sociali significativi. In Italia, si contano oltre 26,6 milioni di famiglie, circa 4 milioni in più rispetto a 20 anni fa, con un aumento dei nuclei unipersonali (oggi al 36%, 10 punti percentuali in più rispetto a 20 anni fa). Il 28% delle famiglie è costituito da coppie con figli, l'11% da famiglie monogenitoriali e il 20% da coppie senza figli.

In questo contesto, le famiglie con figli della Generazione Alpha (nati dal 2010 in poi) rappresentano un segmento strategico, influenzando sempre più le decisioni d'acquisto grazie alla loro esposizione al mondo digitale e alla loro attenzione per la qualità, la sostenibilità e la salute





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