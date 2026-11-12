Ucraina: Zelenskiy denuncia blocco Starshield a 161 km/h e impatto militare

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy svela restrizioni tecniche su Starshield che impediscono l'abbattimento di droni russi veloci, creando crisi tattica.

Il presidente Volodymyr Zelenskiy ha rivelato che le forze armate ucraine stanno affrontando significative interruzioni nel servizio di comunicazioni satellitari Starshield, un provvedimento che colpisce l'intera linea del fronte e le aree occupate della Russia. Queste limitazioni sistematiche hanno imposto un tetto massimo alla velocità di trasmissione dei dati a 161 chilometri orari, pari a 100 miglia orarie, rendendo impossibile il corretto funzionamento di alcuni droni da combattimento ucraini. Il capo dello Stato ha sottolineato che questa interferenza tecnica sta compromettendo la capacità di difesa nazionale, permettendo ai velivoli russi di operare con maggiore impunità e precisione.

Limiti tecnici e impatto operativo sui droni

Secondo la dichiarazione ufficiale diffusa su Telegram, il limite impostato al servizio Starshield, la versione militare del network Starlink di Spacex, impedisce agli intercettori ucraini di raggiungere la velocità necessaria per abbattere i droni a reazione russi. Di conseguenza, i caccia ucraini non possono intercettare efficacemente le minime aeree nemiche se queste superano la soglia dei 161 chilometri orari stabilita dal sistema di controllo. Il presidente ha ammesso che, a causa di queste restrizioni, alcune macchine russe sono già riuscite a sfuggire alle difese, con impatti diretti e letali confermati sul campo di battaglia.

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Questa situazione tattica rappresenta un grave svantaggio per Kyiv, in quanto limita la finestra temporale disponibile per le operazioni di intercettazione. La tecnologia satellitare non riesce più a supportare la velocità relativa richiesta dai velivoli moderni per coordinare attacchi rapidi. L'impatto è immediato: i droni russi a propulsione a getto, che viaggiano a velocità superiori al limite imposto, diventano praticamente invisibili o non tracciabili in tempo reale per i sistemi di difesa aerea ucraini, aumentando il rischio di successo per le incursioni aeree nemiche.

Origine delle restrizioni e tensioni con Spacex

Volodymyr Zelenskiy ha confermato che l'Ucraina sta cercando attivamente di chiarire le motivazioni dietro questa decisione con il governo degli Stati Uniti. È importante notare che questo non è il primo episodio di questo tipo; a metà ottobre, funzionari ucraini avevano già denunciato che Spacex aveva improvvisamente limitato la velocità di Starlink e Starshield a circa 160 chilometri orari. Tale blocco fu introdotto in un contesto di forti tensioni con l'amministrazione Trump, in risposta alle ripetute incursioni ucraine contro le raffinerie di petrolio situate in territorio russo. Dopo quella crisi, il servizio era stato ripristinato integralmente il 24 ottobre, ma ora sembra essere tornato a subire le stesse interferenze.

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Non è ancora chiaro chi abbia preso la decisione specifica di reimporre queste restrizioni tecnologiche o se si tratti di una nuova direttiva automatica del fornitore o di un ordine governativo americano. Un funzionario ucraino ha riferito che durante i colloqui di pace appena conclusi ad Abu Dhabi non è stato fatto alcun riferimento a queste interruzioni tecniche, lasciando aperta la questione sulla responsabilità politica e operativa del blocco. L'opacità sulle fonti del limitation aggiunge un livello di incertezza strategica alla già complessa situazione militare.

Contesto diplomatico e strategia energetica

Le nuove interruzioni del servizio satellite si verificano in un momento delicato, appena un giorno dopo la conclusione di due giorni di negoziati di pace tra Russia e Ucraina ad Abu Dhabi, mediati dagli Stati Uniti. Questo incontro rappresenta il primo dialogo diretto di questo tipo da febbraio, ma le sfide tecniche sul campo di battaglia continuano a compromettere la posizione negoziale di Kyiv. La limitata velocità di Starshield influisce direttamente sulla capacità dell'Ucraina di condurre operazioni offensive, in particolare quelle legate al danneggiamento delle infrastrutture energetiche russe.

Nelle ultime settimane, l'Ucraina ha lanciato una serie di attacchi mirati contro raffinerie e installazioni energetiche russe come risposta alle costanti bombardamenti di Mosca sulle infrastrutture elettriche e sulle città ucraine. Tuttavia, con i droni limitati a 161 chilometri orari, l'efficacia di queste missioni di precisione è drasticamente ridotta. Mentre Mosca continua a martellare le città ucraine con droni e missili, la difficoltà di impiegare armi rapide contro le raffinerie nemiche riduce la pressione esercitata da Kyiv sulla catena di comando e produzione bellica russa, consolidando lo svantaggio operativo in questa fase del conflitto.