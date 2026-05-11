Udienza a Torino per Lee Mongerson Gilley: fu διαφορε e teme la pena di morte in Stati Uniti

L'udienza in corso davanti alla Corte d'appello di Torino ha l'obiettivo di decidere se confermare il fermo preventivo a cui è stato sottoposto all'uomo, accusato di omicidio nella Procura di New York

È iniziata questa mattina davanti alla Corte d'appello di Torino, nell'aula 49 della Palazzo di Giustizia, l'udienza per Lee Mongerson Gilley, 39enne texano che ha chiesto asilo politico in Italia dopo essere sbarcato a Malpensa.

L'uomo è presente in aula. I giudici devono pronunciarsi sulla convalida del fermo preventivo a cui è stato sottoposto nel Cpr di Torino, dove era stato trasferito dopo che lo aveva raggiunto un mandato di cattura internazionale. In precedenza negli Stati Uniti Gilley è accusato di aver ucciso la moglie, che era incinta, e teme la pena di morte nel suo Paese. Gilley è ora in carcere a Torino, in isolamento.

Dagli Usa è attesa una richiesta di estradizione. L'uomo, ingegnere informatico, ha spiegato di essere fuggito perché temeva di essere condannato dall'opinione pubblica americana ancor prima del processo, a causa della pressione mediatica sul suo caso





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