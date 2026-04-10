Udienza per l'omicidio di Zack: testimonianze chiave e accuse contro il poliziotto Cinturrino

Si è svolta l'udienza per l'incidente probatorio riguardante l'omicidio di Abderrahim Mansouri, detto Zack, con accuse di omicidio premeditato contro il poliziotto Carmelo Cinturrino. Testimonianze chiave indicano minacce e taglieggiamenti. Il GIP Santoro guida le indagini.

Si è tenuta oggi, venerdì 10 aprile, l'udienza per l'incidente probatorio riguardante l'omicidio di Abderrahim Mansouri , soprannominato Zack , avvenuto lo scorso 26 gennaio a Rogoredo . L'udienza, presieduta dal giudice per le indagini preliminari (GIP) di Milano, Domenico Santoro, ha previsto l'audizione di sei testimoni chiave nel caso che vede imputato per omicidio volontario premeditato il poliziotto Carmelo Cinturrino .

L'evento processuale odierno rappresenta un momento cruciale nelle indagini, mirato a raccogliere elementi probatori significativi che possano fare luce sulle circostanze che hanno portato alla tragica morte di Mansouri. Le deposizioni dei testimoni, attentamente ascoltate dal magistrato, sono fondamentali per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e per valutare il grado di responsabilità dell'accusato. La procura, guidata dal GIP Santoro, sta cercando di stabilire se le accuse mosse contro Cinturrino siano fondate e se vi siano prove sufficienti per confermare l'ipotesi di omicidio volontario premeditato. L'incidente probatorio, in questo contesto, assume una rilevanza particolare in quanto offre l'opportunità di acquisire elementi di prova che potrebbero essere decisivi per l'esito del processo. Il lavoro degli inquirenti, coadiuvati dalle forze dell'ordine, si concentra sulla raccolta di testimonianze, sull'analisi di reperti e sulla valutazione di ogni singolo elemento probatorio al fine di accertare la verità dei fatti e di assicurare alla giustizia i responsabili. La complessità del caso richiede un'attenta analisi e una valutazione scrupolosa di ogni aspetto, al fine di garantire un processo equo e trasparente. \Uno dei testimoni chiave, un trentanovenne italiano senza fissa dimora, ha rilasciato dichiarazioni significative ai cronisti prima di entrare in aula. L'uomo ha affermato che Cinturrino avrebbe espresso esplicitamente l'intenzione di uccidere Mansouri. In particolare, il testimone ha riportato che Cinturrino avrebbe detto “diceva che voleva ammazzarlo e mi aveva detto di dire a Zack che voleva ammazzarlo”, aggiungendo che il poliziotto si sarebbe reso responsabile di estorsioni e violenze nella zona. Il trentanovenne ha accusato Cinturrino di taglieggiare sia spacciatori che tossicodipendenti, ricorrendo a metodi violenti e minacciosi. Ha specificato che Cinturrino avrebbe confiscato la droga, tenendo per sé i soldi. Queste dichiarazioni, rilasciate in fase di indagini preliminari, sono state ribadite anche in questa udienza, confermando la gravità delle accuse rivolte al poliziotto. La testimonianza del trentanovenne si aggiunge ad altre prove raccolte dagli inquirenti, tra cui testimonianze dirette e indirette, analisi di tabulati telefonici e rilievi sul luogo del delitto. L'obiettivo è quello di ricostruire con precisione gli eventi e di accertare la verità sull'omicidio di Mansouri. Le indagini sono ancora in corso e la procura sta valutando attentamente tutti gli elementi raccolti per formulare le accuse definitive. L'importanza delle testimonianze, come quella del trentanovenne, è fondamentale per delineare il quadro accusatorio e per consentire al giudice di valutare il grado di responsabilità dell'imputato. L'attenzione mediatica su questo caso è alta, soprattutto per la figura dell'accusato, un poliziotto, e per le dinamiche che si celano dietro a questa tragica vicenda. \Un altro elemento chiave emerso dalle indagini riguarda le presunte minacce rivolte da Cinturrino a Mansouri. Il testimone, infatti, ha dichiarato che Cinturrino gli avrebbe chiesto di riferire a Mansouri il suo proposito omicida. Questa circostanza, se confermata, potrebbe rafforzare l'ipotesi di premeditazione, un elemento cruciale per l'accusa. Le indagini proseguono con l'analisi di ulteriori prove e l'audizione di altri testimoni. Il GIP Santoro sta valutando attentamente tutti gli elementi a sua disposizione per accertare la verità dei fatti. La procura è particolarmente interessata a ricostruire il contesto in cui è maturato l'omicidio, cercando di identificare eventuali moventi e di accertare le responsabilità. L'incidente probatorio rappresenta un passaggio fondamentale per la ricostruzione dei fatti e per la valutazione delle responsabilità. Le dichiarazioni dei testimoni, come quella del trentanovenne, sono considerate cruciali per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi e per valutare l'attendibilità delle accuse. L'avvocato difensore di Cinturrino, dal canto suo, sta lavorando per smontare l'impianto accusatorio e per dimostrare l'innocenza del suo assistito. L'esito di questo processo è atteso con grande interesse dalla comunità e dalle istituzioni, dato che coinvolge un membro delle forze dell'ordine accusato di un crimine così grave. La magistratura è chiamata a fare chiarezza su questo tragico episodio, assicurando che la giustizia venga fatta nel pieno rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte





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