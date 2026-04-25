Udine, polemica durante la commemorazione delle Foibe: bandiera con la stella rossa di Tito provoca l'allontanamento di un ufficiale degli Alpini

A Lusevera, in provincia di Udine, la cerimonia per il ricordo delle vittime delle Foibe è stata interrotta dalla presenza di una bandiera italiana con la stella rossa di Tito, provocando la reazione indignata di un ufficiale degli Alpini e un acceso dibattito politico.

La commemorazione del 10 novembre, giorno del ricordo delle vittime delle Foibe e dell'esodo degli italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia, si è trasformata in un acceso confronto politico a Lusevera , in provincia di Udine .

Un evento che avrebbe dovuto essere un momento di solenne riflessione e pacifica memoria è stato offuscato da una controversa provocazione da parte delle opposizioni in consiglio comunale. Durante la cerimonia, che prevedeva l'alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti, alla presenza di autorità militari, civili e religiose, alcuni consiglieri hanno esposto una bandiera italiana insolitamente modificata: al centro dello stemma tricolore era stata sovrapposta la stella rossa, simbolo associato a Josip Broz Tito, il leader comunista jugoslavo.

Questa scelta, percepita come un gesto di profonda irriverenza e mancanza di rispetto verso la memoria delle vittime delle Foibe, ha scatenato una reazione immediata e decisa. Antonio Scarano, capogruppo del Gruppo Alpini Val Torre, ha manifestato la sua indignazione e ha deciso di abbandonare la cerimonia, dichiarando di non voler partecipare né condurre un evento in presenza di un simile simbolo, che per lui rappresenta la morte e le atrocità commesse.

La stella rossa di Tito, nel contesto storico delle Foibe, evoca le violenze e le epurazioni perpetrate contro gli italiani nelle regioni contese dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il sindaco di Lusevera, Mauro Pinosa, ha reagito in modo diverso, ordinando l'alzabandiera nonostante la presenza della bandiera contestata. La sua motivazione, espressa pubblicamente, è stata quella di non permettere che la bandiera italiana rimanga abbassata di fronte a nessuno.

Pinosa ha sottolineato l'importanza di ricordare tutte le sofferenze e le violenze che hanno segnato quelle terre, sia quelle precedenti che successive al 25 aprile 1945. Il primo cittadino ha sollevato una questione delicata e spesso trascurata: la necessità di un'analisi critica e completa del periodo della Resistenza, non limitandosi alla narrazione dei crimini fascisti, ma affrontando anche il lato oscuro della lotta partigiana, caratterizzato da processi sommari, fucilazioni, fosse comuni e violenze di ogni genere.

Pinosa ha interrogato l'assemblea sulla reale conoscenza dei crimini commessi durante la Resistenza, chiedendosi se si conosca a sufficienza la verità sulle violenze subite da ausiliarie, donne fasciste e soldati uccisi in ospedale o prelevati dalle prigioni. Questa presa di posizione, sebbene volta a promuovere una memoria più ampia e inclusiva, è stata interpretata da alcuni come una giustificazione implicita della provocazione compiuta dalle opposizioni.

La bandiera con la stella rossa è stata quindi percepita come un affronto, un'offesa alla memoria delle vittime delle Foibe e un tentativo di revisionare la storia. La decisione di Scarano di abbandonare la cerimonia è stata motivata dalla profonda ferita che la bandiera rossa ha riaperto.

Ha espresso il suo sdegno, sottolineando l'indecenza di sventolare un simbolo associato ai partigiani titini, responsabili, a suo dire, delle atrocità commesse contro gli italiani gettati nelle Foibe, in particolare nella foiba di Basovizza. Scarano ha espresso la sua convinzione che azioni del genere debbano essere vietate per legge, al fine di tutelare la memoria delle vittime e prevenire future provocazioni.

La polemica sollevata a Lusevera evidenzia la persistente fragilità della memoria storica in Italia, in particolare riguardo agli eventi drammatici che hanno segnato il confine orientale del paese. La questione delle Foibe e dell'esodo degli italiani è ancora oggi oggetto di dibattito e interpretazioni divergenti, e la strumentalizzazione politica di questi eventi rischia di alimentare divisioni e rancori.

L'episodio di Lusevera dimostra come la memoria storica possa essere facilmente manipolata e utilizzata per fini politici, e sottolinea la necessità di un approccio più maturo e responsabile alla commemorazione delle vittime, basato sul rispetto della verità storica e sulla promozione del dialogo e della riconciliazione. La vicenda ha acceso un dibattito nazionale sulla necessità di una legge che punisca la vilipendio della memoria delle vittime delle Foibe e dell'esodo, e sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione pubblica su questi eventi tragici





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