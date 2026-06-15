Udinese Calcio: Nicolò Zaniolo resta in bianconero fino al 2029

L'Udinese Calcio ha annunciato la permanenza di Nicolò Zaniolo sul proprio sito ufficiale. Il calciatore ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029.

Udinese Calcio ha annunciato la permanenza di Nicolò Zaniolo sul proprio sito ufficiale. Il calciatore ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2029.

Dopo l'esperienza maturata in Friuli nell'ultima stagione, Zaniolo proseguirà il proprio percorso in bianconero, confermando la volontà condivisa di dare continuità a un progetto tecnico fondato su qualità, ambizione e crescita. Nel corso dell'ultimo campionato, il fantasista ha collezionato 32 presenze, con 5 gol e 5 assist, in campionato (con un gol anche in Coppa Italia) offrendo un contributo significativo al percorso della squadra e confermando le proprie qualità all'interno del gruppo.

Udinese, ci siamo: oggi verrà esercitata la clausola per il riscatto di Zaniolo. Il Club ha espresso la sua soddisfazione per la permanenza del giocatore e ha espresso la sua fiducia nella sua capacità di contribuire al successo della squadra in futuro. La permanenza di Zaniolo rappresenta un importante passo avanti per il progetto tecnico dell'Udinese e conferma la volontà del Club di investire nelle giovani promesse e di costruire un futuro solido per la squadra





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