Udinese-Como 0-0: Pareggio con rammarico per i friulani, senza Davis fatica in attacco

L'Udinese impone il pareggio al Como, ma l'assenza di Davis si fa sentire. Runjaic opta per un modulo ibrido, con Okoye e Kristensen recuperati, mentre Zaniolo fatica a rendersi pericoloso. Il Como rallenta la corsa Champions. Breve focus su Juventus e Milan, Napoli e Serie C.

L' Udinese ferma il Como , ma senza Davis fatica a pungere. In un match avaro di emozioni, la squadra di Runjaic , nonostante le assenze importanti, ottiene un pareggio prezioso contro un Como lanciatissimo nella corsa Champions. L' Udinese si presenta in campo con un modulo tattico ibrido, un mix tra il 3-5-2 e il 3-4-2-1, per sopperire all'assenza del suo attaccante di riferimento, Davis .

Il tecnico opta per una soluzione che vede anche il rientro di alcuni giocatori acciaccati, come Okoye e Kristensen, e l'inserimento di Piotrowski, con Atta a supporto di Zaniolo nel ruolo di falso nove ed Ekkelenkamp a fare da collante tra i reparti. L'approccio alla gara è propositivo, con l'Udinese che cerca di imporre il proprio gioco, dimostrando una solidità difensiva maggiore rispetto alla partita precedente contro il Genoa. Nonostante l'attacco del Como, composto da giocatori di calibro come Diao, Caqueret, Nico Paz e Douvikas, l'Udinese riesce a contenere le offensive avversarie, grazie anche alle ottime prestazioni dei difensori Kabasele e Solet. Il portiere Okoye è chiamato in causa pochissime volte, con la sola incornata di Sergi Roberto a creare un minimo di apprensione. In fase offensiva, tuttavia, l'assenza di Davis e l'infortunio di Buksa si fanno sentire. Zaniolo si muove molto, cercando di svariare su tutto il fronte d'attacco, ma fatica a rendersi pericoloso dalle parti di Butez. Atta, con maggiore responsabilità, prova a rendersi più incisivo, supportato da Kamara, ma le loro azioni non riescono a impensierire più di tanto il portiere del Como. Un pareggio che, vista la situazione, può essere considerato positivo per l'Udinese, soprattutto se riuscirà a dare continuità a questo risultato. Il Como, pur non riuscendo a conquistare i tre punti, rallenta la sua corsa verso la Champions League, in una partita dove le due squadre si sono equivalse. L'allenatore dell'Udinese, Runjaic, commenta la prestazione di Atta, sottolineando la pressione che a volte subisce il giocatore e sperando che abbia superato questo periodo di difficoltà. L'attenzione si sposta poi su altri temi caldi del calcio italiano. La Juventus, con la vittoria contro il Genoa, si conferma in corsa per il quarto posto, puntando a raggiungere l'obiettivo. Intanto, si susseguono indiscrezioni e retroscena di mercato. Il Milan, reduce da alcune critiche all'allenatore Allegri per i cambi tardivi, guarda avanti e pensa al mercato. Si parla di obiettivi per la difesa e per l'attacco, con nomi come Gila, Retegui e Castro. Il Napoli, impegnato nella lotta scudetto, punta a recuperare punti sull'Inter, con un occhio al futuro e alla possibile permanenza di Conte sulla panchina. L'attenzione è alta sulla Serie C, con approfondimenti e resoconti quotidiani sui match del campionato. Il focus si sposta anche su altri campionati e su temi più ampi del calcio. Si parla della necessità di un commissario straordinario in FIGC, del futuro della Nazionale e delle ambizioni dei singoli giocatori. La Serie C celebra la promozione del Benevento in Serie B, con interviste ai protagonisti e festeggiamenti in città. Si analizzano i risultati dei match, con l'AlbinoLeffe che vince agevolmente e la Virtus Verona che pareggia. Inoltre, si guarda al calcio femminile, con l'Inter Women che presenta le nuove giocatrici e si parla delle convocazioni in Nazionale. Infine, si celebra il ritorno in campo di Prugna con il Parma, dopo un lungo periodo di stop dovuto a un infortunio





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