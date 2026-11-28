Tutte le info per seguire Udinese-Fiorentina in diretta il 29 novembre. Canali TV, streaming DAZN e approfondimenti tattici sulla 13ª giornata di Serie A.

L'incontro di Serie A tra Udinese e Fiorentina si disputerà domenica 29 novembre al Bluenergy Stadium di Udine. Questa sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con l' Udinese che lotta per uscire dalle posizioni di fondo classifica e la Fiorentina che cerca di superare una fase di forte nervosismo tattico e psicologico.

La gara, valida per la tredicesima giornata del campionato italiano, è stata inserita nel palinsesto ufficiale di DAZN Italia, che detiene i diritti esclusivi per la trasmissione live dell'evento. Gli appassionati potranno seguire il match in alta definizione, garantendo copertura totale dell'azione di gioco con qualità professionale.

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Dettagli Tecnici DAZN Italia

DAZN Italia trasmette tre partite in co-esclusiva per giornata, selezionando specificamente gli incontri di maggiore rilevanza strategica. Il palinsesto si concentra su tre fasce orarie precise per ottimizzare l'audience televisiva nazionale: le partite del sabato sera alle ore 20:45, quelle della domenica pomeriggio alle ore 18:00 e i match del lunedì sera nuovamente alle ore 20:45. L'Udinese-Fiorentina rientra in questo schema di programmazione strategica.

La piattaforma streaming di proprietà di Sky offre la stessa programmazione dei canali lineari televisivi, assicurando che ogni fan abbia accesso alla medesima copertura. Non è richiesto l'uso di parabole o decoder fisici tradizionali, rendendo l'esperienza utente immediata e accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a internet, inclusi Smart TV, console di gioco, personal computer e smartphone tramite l'app dedicata.

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Situazione Squadre e Allenatori

Per l'Udinese, la sfida contro la Fiorentina si presenta come un test estremamente difficile per la squadra guidata da Paolo Zanetti. I friulani occupano l'ultima posizione in classifica, in un girone che si sta rivelando particolarmente competitivo e spietato. La squadra arriva da un pareggio per 1-1 ottenuto a Bologna, risultato che ha permesso di interrompere una serie negativa precedente, conquistando un punto prezioso in una trasferta complessa.

Una delle novità tattiche più discusse nella sconfitta-bologna è stata l'assenza di Keinan Davis. L'allenatore Paolo Zanetti ha giustificato questa scelta strategica decidendo di schierare un attacco privo di un punto di riferimento verticale fisso. Questa innovazione tattica ha visto Nicolò Zaniolo avanzare in una posizione più centrale e pericolosa, ruolo dal quale il giocatore romano ha anche segnato il gol del pareggio, dimostrando la versatilità del gioco proposto.

Contesto e Impatto Nazionale

La Fiorentina si trova in una condizione ancora più delicata e nervosa rispetto alla concorrente. La squadra viola cerca di trovare una stabilità tattica e mentale in un momento critico della stagione. La pressione sui risultati è elevata, e la prestazione contro un'Udinese determinata a non cedere punti in casa rappresenterà un banco di prova fondamentale per la dirigenza e lo staff tecnico.

La trasmissione dell'evento si inserisce nel quadro più ampio dei diritti televisivi, dove DAZN detiene il pacchetto principale garantendo la visione di tutte e dieci le partite di ogni turno di campionato. Sette di queste sfide sono trasmesse in esclusiva assoluta, offrendo un contenuto unico per gli abbonati che non trovano altrove la copertura totale della massima serie italiana.

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Vantaggi e Servizi Associati

Oltre alla diretta della partita, la piattaforma integra un ecosistema di contenuti correlati come i programmi pre e post-match trasmessi da