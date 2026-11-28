Scopri come vedere Udinese-Fiorentina in diretta streaming e TV domenica 29 novembre. Guida completa ai canali DAZN, Sky e NOW per non perdere la partita.

L' Udinese affronterà la Fiorentina domenica 29 novembre al Bluenergy Stadium di Udine, nel contesto della tredicesima giornata di Serie A. L'appuntamento con il calcio italiano è fissato per le ore 12:30, con l'iniziativa che vedrà contrapposte due formazioni che perseguono obiettivi differenti all'interno del girone.

Diretta TV e Streaming Serie A

La trasmissione della partita sarà curata da DAZN Italia, che garantirà la copertura live dell'evento sportivo. Per gli appassionati che desiderano accedere al servizio di streaming con maggiore sicurezza, specialmente da località diverse o per bypassare eventuali restrizioni geografiche, l'uso di una Virtual Private Network (VPN) risulta essere una soluzione efficace. Questo strumento permette di aggirare i blocchi regionali e di seguire le partite di calcio in diretta sulla piattaforma di streaming scelta.

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Piattaforme Sky e NOW per lo Sport

Sky Sport e NOW Sport rappresentano un'opzione solida per chi preferisce l'affidabilità del decoder tradizionale, garantendo una qualità dell'immagine superiore e l'assenza di ritardi tipici dello streaming. La piattaforma NOW, di proprietà di Sky, offre le stesse tre partite in co-esclusiva a giornata trasmesse sui canali lineari, senza richiedere parabole o decoder fisici. L'attivazione avviene istantaneamente via internet, rendendo il servizio accessibile da Smart TV, console, PC e dispositivi mobili tramite l'app ufficiale.

Offerta Commerciale e Pacchetti Calcio

A differenza dell'abbonamento tradizionale Sky, dove i pacchetti calcio e sport possono essere separati, il Pass Sport di NOW include tutto in un'unica soluzione. Questo pacchetto comprende le tre partite di Serie A, l'intera Champions League, la Formula 1, la MotoGP e il grande tennis internazionale. La piattaforma trasmette in co-esclusiva gli incontri di cartello del sabato sera alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45, completando l'offerta con la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

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Diritto alle Immagini e Contenuti Aggiuntivi

Un altro operatore detiene il pacchetto principale dei diritti televisivi, garantendo la visione di tutte e dieci le partite di ogni turno di campionato, di cui sette in esclusiva assoluta. Oltre alle dirette, la piattaforma offre ampi spazi pre e post-partita dalla Square, documentari originali e format di analisi tattica on-demand. Il piano Standard non si limita all'Italia, ma include l'accesso ad altre leghe molto seguite, come LaLiga spagnola, la Serie BKT e il meglio del calcio femminile europeo.

Analisi della Squadra di Paolo Zanetti

Per l'Udinese si tratta di una sfida complessa, poiché la squadra di Paolo Zanetti occupa l'ultima posizione in una classifica che inizia a farsi stretta. La formazione friulana arriva dal pareggio interno contro il Bologna, un risultato che ha consentito di conquistare un punto e di interrompere una serie negativa. In quell'occasione, l'Udinese ha dovuto fare a meno di Keinan Davis, un assente significativo che potrebbe influenzare le dinamiche di gioco contro la Fiorentina.