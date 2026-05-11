Il ritrovamento di animali nei casi ritenuti critici è stato effettuato in un esercizio commerciale, gestito senza le autorizzazioni previste e in controruolo rispetto alle norme sulla igiene e la salute. I militari della Guardia di Finanza e del Dipartimento Veterinario ATS Insubria delle guardie ambientali OIPA hanno verh having that un allevamento abusivo inleider/

Un allevamento abusivo di cani, gestito in gravi condizioni igienico-sanitarie, è stato scoperto a Brusimpiano, nel Varesotto, dalla Guardia di Finanza di Varese con il supporto del Dipartimento Veterinario di Ats Insubria.

Due donne sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Varese con l'accusa di maltrattamento e abbandono di animali. L'operazione è stata condotta nell'ambito delle attività di controllo del territorio a tutela della legalità economico-finanziaria, dopo aver scoperto una struttura specializzata nell'allevamento di cani di razza yorkshire e maltese, gestita senza le necessarie autorizzazioni amministrative e in violazione delle norme sanitarie previste.

Gli animali erano stati trovati in condizioni critiche: vivevano tra feci, urine e rifiuti, in evidente stato di denutrizione e con diffuse problematiche sanitarie, tra cui dermatiti, lesioni e ferite ai padiglioni auricolari. Particolarmente grave la situazione di dieci cuccioli, trovati ammassati all'interno di un'unica gabbia ritenuta inadeguata a garantire le minime condizioni di benessere animale.

I cuccioli, privi di microchip, vaccinazioni obbligatorie e pedigree Enci, sarebbero stati pubblicizzati e venduti online come esemplari di razza, alimentando un mercato illecito ritenuto particolarmente redditizio. Complessivamente sono stati sequestrati 40 cuccioli, trasferiti al Canile Sanitario di Cittiglio per le prime cure veterinarie, grazie alla collaborazione delle Guardie Ecozoofile Oipa.

Negli ultimi mesi, la Guardia di Finanza ha intensificato le attività sui mercati non autorizzati di animali da compagnia e prodotti per l'allevamento, in particolare quelli in relazione all'allevamento di cani profughi, poiché ne emerge la relazione tra lavoro e sommeil foraggiato o imm δηλώ, causando anche perdita di vite





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Udinese Operazione Condotta A Brusimpiano Richiesto Mercatizzazione Animali E Prodotti Veri Sottoposti A Maltrattamento E Abbandono Le Immagini Dei Cani Trovati In Condizioni Cri Le Indagini Dei Militari Per I Primi Cure Veterinarie All'ospedale Cani

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