Udinese-Parma 0-1: Elphege regala la salvezza ai ducali

Il Parma espugna l'Udinese 1-0 grazie a una rete di Elphege nel secondo tempo, avvicinandosi in modo decisivo alla salvezza in Serie A. L'Udinese, nonostante la pressione, non riesce a trovare il pareggio.

Il Parma compie un passo decisivo verso la salvezza, superando l' Udinese in trasferta con il punteggio di 1-0. Il match winner è Nesta Elphege , entrato nella ripresa, che al 51' ha siglato la rete che vale i tre punti, eludendo la marcatura di Okoye su un assist illuminante di Strefezza. I padroni di casa hanno tentato a più riprese di pareggiare, mostrando una buona spinta offensiva, ma il gol del pari non è mai arrivato.

Da segnalare una traversa colpita da Gueye al 76' e un tiro diagonale di Zaniolo nei minuti finali, respinto con sicurezza da Suzuki. Questa vittoria proietta il Parma verso la permanenza in Serie A, un risultato di grande importanza per un club che punta sulla valorizzazione dei giovani talenti. La rosa a disposizione di Cuesta, infatti, si distingue per la sua giovane età media, a testimonianza di una strategia a lungo termine focalizzata sulla crescita e lo sviluppo dei propri giocatori. Dall'altra parte, l'Udinese interrompe una serie positiva con una prestazione sottotono, evidenziando le difficoltà nel trovare la via del gol quando manca il centravanti titolare Davis. La squadra friulana, allenata da Runjaic, ha provato a ovviare all'assenza del proprio bomber con scelte tattiche iniziali che vedevano Atta ed Ekkelenkamp a supporto di Zaniolo, libero di muoversi sull'intero fronte d'attacco. Cuesta, invece, ha ritrovato Pellegrino dopo la squalifica, schierandolo in avanti al fianco dell'estroso Strefezza. La prima occasione della partita è stata proprio per gli ospiti: al 3', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Circati ha colpito di testa da distanza ravvicinata ma la sua conclusione è terminata alta sopra la traversa. Nonostante le premesse di un match vibrante, la partita ha vissuto una lunga fase di stallo fino a dopo la mezz'ora, caratterizzata da un ritmo blando e da numerosi sbadigli, aggravati da un clima insolitamente caldo per il periodo. L'unica nota di rilievo è stata un tiro al volo di Kamara, terminato in curva da buona posizione. La prima frazione di gioco è proseguita senza particolari sussulti, con entrambe le squadre che hanno mostrato un gioco spesso interrotto da falli e da giocatori che restavano a terra dopo i contrasti, senza che si registrassero tiri in porta degni di nota. Nel secondo tempo, tuttavia, la partita ha acquisito un piglio diverso. Dopo vari scontri ruvidi, Pellegrino è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio, sostituito da Elphege. Proprio il neoentrato si è rivelato l'uomo decisivo. Al 4', Atta si è distinto per una bella discesa sulla sinistra, mettendo un cross pericoloso al centro che ha costretto Ndiaye a un'incerta deviazione per anticipare gli avversari. Due minuti più tardi è arrivato il gol vittoria: Strefezza, con una giocata delle sue sulla trequarti, ha servito Elphege, che, sfruttando una clamorosa disattenzione di Kabasele nel tentativo di anticipo, si è trovato a tu per tu con Okoye e lo ha battuto con un preciso sinistro. L'Udinese ha subito il colpo e, al 14', Elphege ha avuto l'opportunità di chiudere la partita, ma da pochi passi, a porta sguarnita, ha clamorosamente spedito a lato. Runjaic ha cercato di cambiare le sorti della gara inserendo Arizala e Gueye, con Ekkelenkamp che si è abbassato di posizione. Cuesta ha risposto con delle sostituzioni mirate per rafforzare la difesa, inserendo Ondrejka e Ordonez. Nonostante i cambi, l'inerzia della partita non è mutata e il tecnico friulano ha optato per un tridente offensivo con l'ingresso di Buksa. Alla mezz'ora, Solet ha compiuto un'ottima discesa sulla fascia, mettendo un cross al centro per Gueye, il cui colpo di testa si è infranto sulla traversa. Sulla respinta, Zaniolo, da pochi passi, ha mancato clamorosamente il pareggio di testa. Nel recupero, al 96', una mischia in area ha creato un'ulteriore occasione per Zaniolo, ma il suo tiro mancino è stato respinto da Suzuki, che ha così blindato la vittoria e la permanenza in Serie A per il suo Parma





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