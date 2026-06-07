UE: 93 milioni di persone a rischio povertà, la nuova strategia per affrontare la crisi

La Commissione Europea lancia una strategia per ridurre la povertà e l'esclusione sociale, con obiettivi per alloggi, lavoro e infanzia. I dati Eurostat mostrano che il 20,9% della popolazione UE è a rischio.

Secondo i dati Eurostat del 2025, nell'Unione Europea a 27 il 20,9% della popolazione vive a rischio povertà o esclusione sociale , quasi 93 milioni di persone.

Di queste, oltre il 24% ha meno di 18 anni. Per la prima volta, la Commissione Europea ha risposto a questa emergenza il 6 maggio scorso con una nuova Strategia che mira a ridurre il numero di persone a rischio di almeno 15 milioni entro il 2030, con l'obiettivo a lungo termine di eliminare la povertà entro il 2025. La presidente Ursula von der Leyen ha sottolineato che dignità, opportunità e uguaglianza sono i valori chiave dell'Europa che stiamo costruendo.

La povertà colpisce in modo sproporzionato donne, anziani, persone con disabilità e gruppi minoritari come i Rom, come sottolineato da Séamus Boland, presidente del Comitato economico e sociale europeo (Cese). La strategia si articola su tre fronti urgenti: la crisi abitativa, le barriere al mercato del lavoro e la povertà infantile.

Attualmente, il 66% dei disoccupati e il 44% di chi è fuori dal mercato del lavoro sono a rischio esclusione, insieme all'8% di chi ha un impiego ma non sufficiente a proteggersi. Un bambino su quattro vive in condizioni di povertà. Per affrontare questi problemi, la Commissione ha proposto una Raccomandazione del Consiglio Europeo sulla lotta all'esclusione abitativa e due comunicazioni per rafforzare la Garanzia europea per l'infanzia e garantire i diritti delle persone con disabilità.

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo, Séamus Boland, ha dichiarato che la povertà è profondamente intrecciata con la giustizia sociale e l'inclusione, e che in una delle regioni più ricche del mondo è moralmente inaccettabile. Ha aggiunto che la mancanza di alloggi a prezzi accessibili genera molta povertà, specialmente tra i giovani, gli anziani e le famiglie monoparentali.

Con i prezzi delle case che aumentano più velocemente dei redditi e i costi per affitto, mutuo, acqua ed energia che consumano quasi un quarto dei bilanci familiari, l'UE deve agire per rendere gli alloggi più accessibili. Boland accoglie con favore la strategia UE sugli alloggi a prezzi accessibili ma sottolinea che c'è ancora molto lavoro da fare.

Cristiano Gori, docente di politiche sociali all'Università di Trento e ideatore dell'Alleanza contro la povertà in Italia, osserva che l'indicatore europeo non misura la povertà effettiva ma la probabilità di cadervi. In passato il lavoro costituiva quasi automaticamente una protezione dalla povertà, ma oggi non è più così. Gli anziani sono stati a lungo relativamente protetti grazie a pensioni e patrimoni accumulati, ma questa protezione si sta indebolendo.

Un altro problema cruciale è il take-up delle misure contro la povertà: tra il 20% e il 50% delle persone che potrebbero beneficiare di questi strumenti non li richiede. Si tratta spesso dei soggetti più fragili, con minori risorse culturali e relazionali, che non conoscono le misure disponibili o non riescono a orientarsi nelle procedure burocratiche.

Le risorse dei prossimi anni saranno cruciali: la Strategia invita gli Stati membri a mobilitare in modo più efficace i finanziamenti pubblici, lasciando intendere che i fondi europei non sempre sono usati in modo efficace. Attualmente solo 22 Stati membri su 27 dispongono di piani nazionali di lotta alla povertà. Il Fondo sociale europeo plus (FSE+) per il bilancio 2021-2027 ha stanziato 139 miliardi di euro per la lotta alla povertà, ma il prossimo bilancio potrebbe tagliare questo fondo.

Boland ribadisce l'appello del Parlamento europeo affinché almeno il 5% del FSE+ sia destinato a progetti contro la povertà infantile, e fino al 10% nei Paesi con livelli di povertà infantile superiori alla media UE





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