UE approva politica migratoria più dura: più espulsioni e centri di detenzione all'estero

Il Parlamento Europeo ha approvato una riforma della politica migratoria che intensifica le espulsioni e permette centri di detenzione fuori dall'UE. Critiche da ONU e associazioni per i diritti umani. Previsti colloqui con i talebani per rimpatri.

Il Parlamento Europeo ha approvato mercoledì una riforma radicale della politica migratoria , volta ad accelerare le espulsioni e a consentire agli Stati membri di istituire centri di detenzione fuori dai confini dell'Unione.

I critici definiscono il provvedimento come un sistema crudele che indebolisce le garanzie per i richiedenti asilo, segnando un netto inasprimento delle norme già in vigore. La decisione riflette la crescita del sentimento anti-immigrazione in tutta l'UE nell'ultimo decennio, che ha alimentato il consenso verso i partiti di estrema destra.

Il testo, che necessita ancora dell'approvazione definitiva da parte dei 27 governi nazionali, rappresenta una svolta rispetto alla gestione dell'emergenza migratoria del 2015-2016, quando oltre un milione di rifugiati e migranti arrivarono in Europa. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in una lettera inviata martedì agli Stati membri in vista del vertice dei leader UE a Bruxelles, ha sottolineato che il nuovo regolamento sui rimpatri fornirà gli strumenti necessari per rendere le procedure più rapide ed efficaci.

I paesi membri denunciano da tempo le difficoltà nel garantire che i richiedenti asilo respinti e gli immigrati irregolari lascino il territorio europeo. Tuttavia, le organizzazioni per i diritti umani e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, hanno criticato duramente la nuova normativa.

Turk ha parlato di una deriva pericolosa, affermando che le nuove regole rischiano di espandere il ricorso alla detenzione, di creare hub di rimpatrio offshore e di indebolire le garanzie contro il respingimento. Le critiche si concentrano anche sulla mancanza di attenzione alle cause profonde della migrazione, come i conflitti, la povertà e la repressione politica. In un ulteriore segnale della svolta restrittiva, la Commissione Europea ha invitato i funzionari talebani a Bruxelles per discutere le deportazioni di cittadini afghani.

Nonostante le proteste delle organizzazioni umanitarie, che avvertono dei rischi per la sicurezza degli afghani e della violazione dei valori fondamentali dell'UE, la Commissione e la Svezia, co-ospite dell'incontro, hanno specificato che si tratta di colloqui tecnici e non di un riconoscimento del regime talebano. L'incontro è previsto per il 22-23 giugno e si concentrerà sul rimpatrio di cittadini afghani senza diritto di soggiorno nell'UE.

La Commissione ha precisato che le espulsioni saranno limitate a individui considerati una minaccia per la sicurezza, ma gli attivisti temono che la misura possa estendersi a molti altri. La decisione segna un punto di svolta nelle relazioni con i talebani, che hanno preso il potere in Afghanistan nel 2021, e solleva interrogativi sulla coerenza della politica estera europea





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