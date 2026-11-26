Francia e Germania vogliono chiudere il budget 2028-2034 entro il 2026 per evitare blocchi elettorali e finanziare l'Ucraina, ma le divisioni sui contributi rendono l'accordo complesso.

La Francia e la Germania stanno esercitando una forte pressione per chiudere un accordo sul nuovo bilancio dell'Unione europea 2028-2034 entro la fine dell'anno. L'obiettivo primario è garantire che i finanziamenti destinati all' Ucraina e la struttura finanziaria del blocco siano "a prova di Le Pen", proteggendo le politiche comunitarie dall'instabilità politica prevista nelle prossime tornate elettorali.

La scadenza del 2026 per blindare le riforme

I leader europei hanno cercato di fare progressi a Bruxelles il giovedì, ma le discussioni sono risultate accese e inconclusive. Tuttavia, la pressione temporale è reale: sebbene il nuovo budget inizi solo nel 2028, la data limite è fissata al 31 dicembre 2026. Questa scadenza è cruciale perché Francia, Italia, Polonia, Grecia, Estonia, Finlandia e Slovacchia voteranno nel 2027, rischiando di complicare ulteriormente le trattative su un bilancio quasi da 1,6 trilioni di euro (circa 1,8 trilioni di dollari).

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Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato esplicitamente che non potrà riaprire le discussioni dopo il 31 dicembre. Ha sottolineato che politicamente e democraticamente non sarà possibile concludere il bilancio una volta avviato il periodo pre-elettorale per la presidenza francese, prevista per aprile e maggio 2027. Anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha confermato che la fine del 2026 è la data entro cui vogliono arrivare.

Il ruolo di Marine Le Pen nelle trattative

La possibile vittoria di Marine Le Pen, che guida i sondaggi, ha concentrato l'attenzione dei diplomatici. La leader della destra francese ha giurato di interrompere l'aiuto finanziario all'Ucraina e di tagliare drasticamente i contributi francesi al bilancio Ue. Questa minaccia ha spinto Parigi e Berlino a cercare un accordo precoce che non possa essere facilmente smantellato dai futuri governi nazionali.

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Per questo motivo, la questione ucraina è strettamente legata al bilancio generale. Il progetto di bilancio 2028-2034 include fino a 100 miliardi di euro per l'Ucraina. Anche se i diplomatici riconoscono che questa cifra è inferiore alle reali necessità di Kyiv, rappresenta un impegno politico fondamentale che i net-contributori tedeschi ed europei vogliono rendere irrevocabile.

Divisioni interne sul finanziamento a Kyiv

Non è solo una questione di budget a lungo termine. I vertici devono anche risolvere come continuare a finanziare l'Ucraina nel 2027, poiché la proposta di prestito per raccogliere fondi verrà presa in prestito dal bilancio Ue corrente, che scade alla fine del prossimo anno. L'Unione Europea vuole prendere in prestito 45 miliardi di euro e prestarli all'Ucraina, con la rimborsabilità vincolata ai risarcimenti di guerra che la Russia dovrà pagare.

Nel 2027, paesi non Ue come Regno Unito, Norvegia, Giappone, Svizzera e Canada dovrebbero fornire altri 25 miliardi di euro per l'Ucraina. I 70 miliardi combinati coprirebbero il divario di finanziamento che l'Ucraina affronta il prossimo anno. Tuttavia, c'è un forte disaccordo su chi debba contribuire ai 45 miliardi di prestiti Ue. Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Bulgaria si oppongono, mentre Germania e altri paesi hanno reso la partecipazione una condizione per un accordo più ampio.

Net-contributori contro net-beneficiari

La disputa riflette una frattura più ampia tra paesi che contribuiscono più di quanto ricevono (come Germania, Svezia, Paesi Bassi e Finlandia) e quelli che ricevono di più (come Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Bulgaria, grandi beneficiari netti). I net-contributori vogliono riduzioni del bilancio Ue e priorità alla competitività contro USA e Cina. I net-beneficiari sostengono che il bilancio debba mantenere sia la competitività che i sussidi agricoli e regionali per mantenere il sostegno pubblico contro le partì far-right.

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Il presidente dei vertici Ue Antonio Costa presenterà una proposta di bilancio nelle prossime settimane, sulla quale i governi Ue potrebbero concordare durante il Consiglio europeo del 17 e 18 dicembre. Il cancelliere austriaco Christian Stocker ha ammesso che, sebbene oggi non si siano superate le differenze, i negoziati sono necessari per capire cosa serve per il successo futuro.

Struttura del bilancio e voci di spesa

Secondo la proposta attuale, il budget settennale ammonta a 1,582 trilioni di euro, inclusi 140 miliardi di euro per rimborsare il debito contratto durante la pandemia. La voce più consistente è di circa 740 miliardi di euro destinati a sostenere gli agricoltori europei e aiutare le regioni più povere a recuperare il divario con quelle più ricche. Questa allocazione è esattamente ciò che i paesi nordici e occidentali vogliono rivedere, temendo che i sussidi tradizionali riducano la capacità dell'Ue di competere a livello globale.