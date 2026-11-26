I leader dell'UE si scontrano sul bilancio di 1.6 trilioni per il 2028-2034. Difficoltà su aiuti a Kiev e riforme fiscali tra paesi net contributors e beneficiaries.

I leader dell'Unione europea si scontreranno giovedì a Bruxelles sulla proposta di bilancio settennale per il periodo 2028-2034, un piano finanziario del valore di quasi 1.6 trilioni di euro che cerca di bilanciare le esigenze difensive del blocco con le richieste nazionali di spesa. Il Consiglio europeo spera di restringere le divergenze in vista di un accordo finale previsto per il summit di metà dicembre, una scadenza cruciale prima delle elezioni in diversi stati membri.

Negoziazioni Bilaterali e Posizioni Contrapposte

La proposta presentata dal Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa prevede una spesa totale di 1.582 trilioni di euro, una cifra che include 140 miliardi per il rimborso dei debiti contratti durante la pandemia. Il voce di spesa più consistente, circa 740 miliardi, è destinata al sostegno degli agricoltori europei e alla coesione delle regioni più povere, ma la discussione si è concentrata sulle modalità di finanziamento e sulla quota dedicata all'Ucraina, stimata in 100 miliardi per la difesa e il supporto di bilancio.

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Disputa Finanziaria Su Aiuti Militari A Kiev

La gestione dei fondi per Kyiv rappresenta uno dei punti più critici, con una proposta di prestito di 45 miliardi di euro da parte dell'Ue che dovrebbe essere rimborsato quando la Russia verserà i risarcimenti per la guerra. Questo meccanismo prevede che la Francia e diversi altri paesi membri abbiano reso la partecipazione a questo prestito una condizione necessaria per approvare il pacchetto finanziario più ampio, creando un forte attrito con i paesi che si oppongono.

Opposizione Di Quattro Paesi Membri All'Ue

Slovacchia, Repubblica Ceca, Ungheria e Bulgaria si oppongono fermamente all'obbligo di contribuire a questo prestito di 45 miliardi, sostenendo che graverebbe indebitamente sui loro bilanci nazionali. Questi quattro stati, che sono tra i principali beneficiari netti delle spese dell'Unione, difendono il loro diritto a ricevere fondi strutturali senza ulteriori oneri, evidenziando la divisione storica tra i paesi net contributors e quelli net beneficiaries.

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Difficoltà Riforma Fonte Propria E Resistenze Usa

Oltre alle tensioni geografiche, le discussioni vertono sull'introduzione di nuove fonti di entrate proprie per l'Ue, come una tassa sulle grandi aziende tecnologiche, sui crediti di carbonio e sui prodotti non riciclati. Questa idea, sostenuta dai paesi beneficiari per ridurre i contributi nazionali, potrebbe scontrarsi con le ritorsioni commerciali degli Stati Uniti e con la necessità di un'approvazione unanime di tutti i 27 stati membri.

Stakeholder E Impatto Politico Domestico

I paesi net contributors, tra cui Germania, Svezia, Paesi Bassi e Finlandia, chiedono tagli alla spesa per aumentare la competitività globale contro Cina e Usa, mentre i beneficiari temono che la mancanza di fondi possa alimentare l'ascesa dei partiti di estrema destra. La pressione dei prossimi scrutini elettorali in Francia, Italia, Polonia, Grecia, Estonia, Finlandia e Slovacchia accelera la ricerca di un compromesso prima della scadenza di dicembre, dove i leader dovranno affrontare le conseguenze politiche delle loro scelte finanziarie.