L'Unione Europea approva un prestito di 45 miliardi di euro per l'Ucraina nel 2027. L'Ue paga gli interessi e Kyiv rimborsa il capitale solo dopo le riparazioni di guerra dalla Russia.

La Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen ha formalmente proposto un nuovo prestito destinato all'Ucraina, con un importo complessivo di 45 miliardi di euro. Questa finanziaria è strutturata specificamente per colmare il buco di bilancio di Kyiv previsto per l'anno 2027. La proposta si inserisce in un contesto più ampio, arrivando subito dopo l'approvazione iniziale di un prestito ancora più consistente, pari a 90 miliardi di euro, che era stato varato all'inizio del 2026. Questo secondo intervento finanziario rappresenta un segnale forte della volontà dell' Unione Europea di mantenere la stabilità economica ucraina in un periodo di conflitto prolungato.

Meccanismo del Debito Comune e Ruolo di Bruxelles

Lo strumento finanziario scelto dalla Commissione Europea per questa operazione è il cosiddetto debito comune. In questo modello, è l'Unione Europea che si indebita direttamente sui mercati finanziari internazionali. Per garantire tale operazione, l'Ue utilizza il proprio bilancio complessivo come garanzia, assumendosi la responsabilità del rischio. Questo meccanismo ha già dimostrato la sua efficacia in precedenza durante crisi straordinarie. Esempi notevoli includono lo strumento Sure durante la pandemia di Covid e il programma NextGenerationEU per la ripresa economica, oltre al piano Safe per il riarmo.

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La logica alla base di questa decisione è che l'Ucraina non può assumere direttamente questo carico di debito. Se l'onere finanziario ricadesse interamente su Kyiv, il bilancio nazionale diventerebbe insostenibile. Un simile scenario porterebbe il paese a perdere ulteriori aiuti internazionali, inclusi quelli fondamentali forniti dal Fondo Monetario Internazionale. L'Ue ha quindi identificato il debito comune come l'unica via praticabile per evitare il fallimento statale e garantire la sopravvivenza economica del governo ucraino.

Posizioni dei Paesi Membri e Veto di Friedrich Merz

La proposta ha acceso un dibattito intenso tra gli Stati membri dell'Unione Europea. I paesi definiti "frugali" hanno tradizionalmente denunciato il debito comune come un male assoluto da evitare. Tuttavia, in questa occasione specifica, sembrano pronti a fare eccezione per l'Ucraina. Questa posizione cambia drasticamente la dinamica politica all'interno del Consiglio Europeo. Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha introdotto una nuova condizione di scontro annunciando che utilizzerà il veto sul bilancio generale se alcuni Stati membri richiederanno di non partecipare a questo prestito da 45 miliardi.

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Fino ad ora, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca avevano ottenuto un'esenzione specifica dal primo prestito da 90 miliardi. Ora anche la Bulgaria ha richiesto formalmente di essere esclusa dall'operazione. Un diplomatico di un paese frugale ha spiegato che la solidarietà deve essere reciproca. I paesi della coesione ricevono fondi per le loro regioni e devono corrispondere con solidarietà per la sicurezza europea. Ursula von der Leyen ha espresso sostegno alla posizione di Merz, affermando che il bilancio deve essere condiviso e che le responsabilità devono essere uguali per tutti gli Stati membri.

Impatto Economico e Scadenze dei Rimborsi

Le stime indicano che tra il primo prestito da 90 miliardi e il secondo da 45 miliardi, si arriverà a circa 40 miliardi di euro per il periodo 2028-2034, basandosi sui tassi di interesse attuali. La Commissione Europea sta cercando di mitigare i costi diretti percepiti. La proposta suggerisce che gli interessi possano essere coperti dai profitti generati sugli attivi russi congelati. Queste risorse, stimate tra 4 e 6 miliardi l'anno, sono attualmente destinate a rimborsare un prestito del G7 del 2024.

Un alto funzionario della Commissione ha ammesso che ci vorranno anni prima di rimborsare il prestito del G7. Per quanto riguarda il rimborso dei prestiti dell'Ue, il processo richiederà "decenni". Il capitale dovrà essere restituito solo dopo che la Russia avrà risarcito i danni causati in Ucraina. Ursula von der Leyen ha dichiarato che Kyiv rimborserebbe il capitale solo una volta ricevuti tali risarcimenti. Tuttavia, è improbabile che Vladimir Putin accetti di pagare riparazioni di guerra a Kyiv, creando un'incertezza giuridica ed economica di lungo periodo.

Prossimi Passi e Vertice di Dicembre

L'approvazione finale del prestito non è garantita. L'Ue dovrà superare la regola dell'unanimità e i potenziali veti. Lo scorso anno ci vollero oltre sei mesi e la caduta di Viktor Orbán per approvare il prestito da 90 miliardi. I capi di Stato e di governo discuteranno di questa misura al vertice straordinario di fine mese. Parallelamente, si discuterà del nuovo bilancio pluriennale 2028-2034. L'obiettivo è raggiungere un accordo al Consiglio Europeo di metà dicembre, nonostante le tensioni attuali.

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La proposta arriva anche alla vigilia di vertici geopolitici che preoccupano l'Europa. Alcuni temono che incontri tra leader come Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping possano trasformarsi in una Yalta 2.0 a scapito dell'Europa. Von der Leyen ha affermato che il prestito dà all'Ucraina una posizione di forza ai negoziati. Questo segnale indica la determinazione dell'Ue a non abbandonare Kyiv in caso di accordi esterni. Oggi i leader della coalizione si riuniscono a Berlino, mentre la prossima settimana la Commissione presenterà il ventiduesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.