UE conferma indennizzi per ritardi aerei e protezioni per famiglie

I paesi dell'Unione europea hanno deciso di mantenere invariati gli indennizzi per i passeggeri in caso di ritardi superiori alle tre ore e le norme che consentono a un adulto accompagnatore di sedersi gratuitamente vicino a un bambino.

I paesi dell'Unione europea hanno concordato venerdì di mantenere l'indennizzo attuale di 250 euro per i passeggeri che subiscono ritardi dei voli superiori alle tre ore, secondo quanto dichiarato da un alto diplomatico dell'UE ai giornalisti.

La decisione riguarda la conferma dell'importo stabilito dal regolamento europeo sui diritti dei passeggeri aerei, che rimarrà invariato nonostante le pressioni delle compagnie aeree per una revisione al ribasso. L'indennizzo, pari a 250 euro per tratte fino a 1500 chilometri, 400 euro per tratte tra 1500 e 3500 chilometri e 600 euro per tratte superiori, sarà mantenuto nella sua struttura attuale, garantendo così una tutela sostanziale ai viaggiatori.

Inoltre, è stato stabilito che le compagnie aeree avranno l'obbligo di fornire ai passeggeri, entro 96 ore dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per richiedere il risarcimento, semplificando le procedure e riducendo i tempi di attesa. Questa misura punta a contrastare le pratiche elusive di alcune compagnie che spesso rendono difficile l'accesso alle compensazioni.

Parallelamente, gli Stati membri hanno deciso di preservare anche la regola che permette a un adulto accompagnatore di sedersi gratuitamente accanto a un minore,una norma introdotta per evitare costi aggiuntivi alle famiglie e garantire una maggiore sicurezza e vicinanza durante il volo. L'accordo, raggiunto nel corso di un meeting a Bruxelles, rappresenta un passo importante nella difesa dei diritti dei consumatori nel trasporto aereo, settore che negli ultimi anni ha visto un aumento delle pretese delle compagnie per una deregolamentazione.

Le organizzazioni dei consumatori hanno accolto positivamente la decisione, definendola una vittoria per i passeggeri, mentre le associazioni delle compagnie aeree hanno espresso delusione, sostenendo che i costi fissi delle compensazioni pesano sui bilanci, specialmente in un periodo di ripresa post pandemia. Il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, noto come EC 261/2004, è stato più volte oggetto di dibattito con proposte di modifica da parte della Commissione europea, ma il Parlamento e il Consiglio hanno sempre difeso la sua sostanza.

La conferma di queste norme arriva dopo mesi di negoziati e segnala la volontà politica di non arretrare sulle protezioni fondamentali. Il testo dovrà ora essere formalmente adottato, ma non sono attese sostanziali modifiche. Questo accordo influenza direttamente le operazioni delle compagnie aeree in tutta l'UE, obbligandole a mantenere standard di informazione e assistenza. Per i passeggeri, significa continuità nella tutela dei propri diritti e una maggiore trasparenza nella richiesta di risarcimenti in caso di disservizi.

Il contesto è quello di un settore aereo in rapida evoluzione, con l'uscita dalla crisi sanitaria e la crescente attenzione alle tematiche ambientali, ma il focus rimane sulla centralità del consumatore





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