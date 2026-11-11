L' Unione Europea sta valutando un ampio potenziamento delle relazioni con la Siria, con una proposta che include la riforma del settore sicurezza, nuovi investimenti e la ripresa di un accordo commerciale a lungo congelato.

Il documento di discussione, preparato dal servizio diplomatico dell'Unione europea in vista dei ministri degli esteri di Bruxelles del 16 novembre, preannuncia la possibilità di una cooperazione trilaterale con la Giordania per la formazione di nuovi reclutati delle forze di polizia siriane.

Il bilancio di questo sforzo mira a ridurre l'influenza russa e di altri attori stranieri che sono rimasti presenti sul territorio siriano dopo la caduta di Bashar al-Assad nel 2023.

La guerra civile siriana, durata quasi quattordici anni, ha distrutto le infrastrutture del paese e rigidamente frustato il suo mercato.

Le nuove autorità si sono affidate a investimenti esteri per ricostruire l'economia e richiamare il commercio internazionale, nutriti a singola prova sull'ufficio europeo per le cooperative.

Il documento propone inoltre la riattivazione di un accordo di associazione firmato nel 2008, ma mai completato.

Con questo accordo l'UE intende introdurre un quadro di libero commercio, dialogo politico e cooperazione più ampia, basandosi sul testo esistente per accelerare i progressi.

L'UE sta incoraggiando la Banca europea per gli investimenti a riavviare le relazioni con la Siria, integrando il paese nei programmi di cooperazione Euro‑Mediterranea.

Si punta a rendere la Siria un azionista della banca per facilitare il passaggio a finanziamenti per la ricostruzione.

Un forum di coordinamento guidato dall'UE è previsto per il 17 novembre a Damasco, con un focus su investimenti e settore privato.

È previsto un futuro incontro costituente sull'investimento UE‑Siria nel 2027, in seguito all'inizio dell'accordo di cooperazione del 1978 e al primo dialogo politico al livello più alto tra Bruxelles e Damasco dello scorso maggio.

L'UE ha impegnato 620 milioni di euro per il 2026 e il 2027, destinati a assistenza umanitaria e al recupero socio‑economico.