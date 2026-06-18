Ue divisa su chi parlerà con Putin: la mossa di Costa scatena tensioni

Francia e Germania puntano sul formato E3, l'Italia chiede un inviato speciale. Il presidente del Consiglio Europeo avvia contatti con Mosca senza informare tutti i leader, provocando malumori tra gli Stati membri.

L'Unione Europea è in fermento sulla questione di chi debba rappresentarla nei futuri colloqui con Vladimir Putin per la pace in Ucraina . Mentre Francia e Germania hanno già trovato un accordo sul formato E3, che include la Gran Bretagna, l'Italia guidata da Giorgia Meloni si sente esclusa e preme per la nomina di un inviato speciale, possibilmente Mario Draghi.

La premier italiana, che guida uno dei paesi fondatori e più popolosi dell'Ue, non ha gradito l'iniziativa franco-tedesca e cerca di ritagliarsi un ruolo di primo piano. Tuttavia, la proposta di un inviato unico è arenata da settimane, perché Draghi, pur avendo il peso necessario per farsi ascoltare dal Cremlino, rischierebbe di oscurare gli stessi leader europei che dovrebbe rappresentare.

Nel frattempo, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa ha avviato contatti diplomatici con Mosca senza informare tutti i 27 Stati membri, scatenando un vespaio di polemiche. La mossa, resa pubblica solo attraverso le agenzie di stampa, ha colto di sorpresa molti ambasciatori, esclusi dalla comunicazione.

Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Friedrich Merz erano stati informati, ma Meloni no. La presidenza ha poi giustificato i contatti come parte del lavoro diplomatico ordinario, sottolineando che l'Ue ha mantenuto aperta la sua rappresentanza a Mosca e che è importante stabilire canali per difendere gli interessi europei in qualsiasi scenario futuro. Tuttavia, l'iniziativa solitaria di Costa ricalca la strategia franco-tedesca, creando una frattura tra l'avanguardia e il resto dei paesi membri.

Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha chiesto a gran voce la nomina di un inviato speciale che parli con una voce unica per tutti i 27, durante la riunione del PPE prima del Consiglio Europeo. Ma il dibattito resta irrisolto. Mentre l'Ue si dichiara unita nel sostegno all'Ucraina, come dimostra l'approvazione delle conclusioni su Kiev all'unanimità per la prima volta in due anni, le tensioni interne minano la credibilità dell'Unione.

Costa stesso aveva già auspicato l'apertura di canali con Mosca lo scorso 9 maggio, ma la sua attuale iniziativa, presa senza un coordinamento trasparente, rischia di indebolire la posizione europea. Nel frattempo, la situazione sul campo non lascia intravedere una pace imminente, e l'Europa brancola nel caos diplomatico





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