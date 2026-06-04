Ue divisa tra soldati e turisti russi: l'allargamento all'Ucraina e le frizioni tra i 27

L'Unione Europea è spaccata sull'approccio alla Russia e all'adesione dell'Ucraina. Mentre undici Stati chiedono di limitare i visti ai turisti russi, l'Italia spinge per i Balcani. La lettera di nove Paesi denuncia il rischio sicurezza, mentre Berlino, Parigi e Londra avviano un formato parallelo con Mosca.

In Europa, la guerra in Ucraina continua a scavare un solco profondo tra i 27 Stati membri dell'Unione, dividendo nettamente il nord e il sud, l'est e l'ovest.

Da un lato, ci sono i Paesi che temono l'arrivo dei soldati russi e quindi spingono per una linea dura nei confronti di Mosca; dall'altro, quelli che guardano con favore ai turisti russi e alle loro valigie di denaro. Questa frattura si ripercuote sulle decisioni cruciali per il futuro dell'Ue, a partire dall'allargamento ai Balcani e all'Ucraina.

Mentre la presidenza di turno cipriota ha avviato l'iter per aprire il primo capitolo di negoziati formali con Kiev e la Moldavia, undici Stati membri sollevano il problema dei flussi turistici russi in vista dell'estate. La richiesta è chiara: restringere i permessi di ingresso per i cittadini russi che intendono visitare Parigi o prendere il sole sulle spiagge del Mediterraneo, dall'Italia alla Grecia.

Il governo italiano, per bocca del vicepremier Antonio Tajani, ribadisce la necessità di non dimenticare i Paesi dei Balcani occidentali, in attesa da oltre un decennio.

"L'Italia è a favore dell'ingresso dell'Ucraina nella Ue, vanno però rispettati tutti i tempi e i parametri necessari, e anzi i tempi vanno accelerati, senza trascurare le ragioni dei Balcani", ha dichiarato Tajani in occasione del summit Ue-Balcani a Tivat, in Montenegro. Il summit sulla costa montenegrina è stata l'occasione per fare il punto sulle adesioni del Montenegro e dell'Albania, quest'ultima scossa da proteste contro un progetto turistico del genero di Donald Trump, Jared Kushner.

La mobilitazione popolare si sta trasformando in un'azione contro il governo di Edi Rama, accusato di difendere gli interessi americani a scapito della costa albanese. Il dossier allargamento sarà al centro del summit dei leader del 18 e 19 giugno, ma i tempi restano incerti. La proposta di concedere a Kiev un ingresso limitato nell'Ue, senza diritto di voto e senza fondi europei, non piace a Volodymyr Zelensky, ma raccoglie consensi a Parigi.

La spiegazione ufficiale è che l'adesione piena richiederà anni; quella reale è che accogliere un paese grande e agricolo come l'Ucraina significherebbe ridistribuire risorse finanziarie europee, una prospettiva impopolare in molte capitali, tranne che in quelle più vicine a Mosca, dove prevale la paura dei soldati russi. Intanto, nove Stati membri, insieme a Islanda e Norvegia, hanno inviato una lettera all'alto rappresentante Ue Kaja Kallas e al commissario all'Interno Magnus Brunner, esprimendo preoccupazione per il crescente numero di turisti russi che trascorrono le vacanze in Europa mentre i missili continuano a colpire l'Ucraina.

"Con l'avvicinarsi di un'altra estate, riteniamo urgente ribadire la necessità di una politica restrittiva in materia di visti per i russi. È profondamente preoccupante assistere a turisti russi che si godono le spiagge europee mentre droni e missili colpiscono i civili ucraini", si legge nella missiva firmata da Svezia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Islanda, Olanda, Norvegia e Polonia.

Secondo il Barometro Schengen, nel 2025 sono stati rilasciati 477.878 visti turistici a cittadini russi, l'8% in più rispetto al 2024. Nel frattempo, l'Ue procede in modo scoordinato: l'11 maggio scorso, Berlino, Parigi e Londra hanno lanciato il formato E3 per consultazioni con il Cremlino, scavalcando di fatto la rappresentanza comune.

E già si guarda al 4 marzo 2026, quando scadrà la protezione temporanea per i profughi ucraini: l'idea è di restringerla, escludendo i giovani in età di leva e chi proviene da zone considerate sicure. Il tema è stato discusso al Consiglio Affari Interni di Lussemburgo





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